MHP'li başkan, Millet İttifakı partilerinin üyeleriyle bir araya geldi

Elvan Yılmaz
Geçtiğimiz dönem Belediye Meclisinde nitelikli çoğunlukla faaliyet raporu reddedildiği için başkanlıktan düşürülmesi gündeme gelen MHP'li İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileriyle 15 Nisan akşamı bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşirken MHP İskilip ilçe yönetimden isimler yer almadı. MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mevlüde Yalçıner'in CHP Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun'u ziyaretinin ortaya çıkmasıyla birlikte görevden alınmıştı.
İskilip Gücü spor tesislerinde gerçekleşen iftar programındaki toplantıda Ali Sülük şu isimlerle bir araya geldi:
“Hidayet Doğan (CHP), Mehmet Ali Dişli (İyi Parti) Osman Sümer (İyi Parti ) Yavuz Katırcı (Saadet Partisi İskilip İlçe Başkanı), Hasan Mert (Ankara DYP il başkanı) ve Doğruyol Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Bal ve Adem Kaya.”