MHP'li Aycan: Sürekli 'Maraş katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor; bunu doğru bulmuyorum

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'taki olaylarla ilgili, "Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Ancak aradan 43 yıl geçmesine rağmen sürekli 'Maraş katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

CHP ve HDP'li bazı milletvekillilerinin, bu olayı sürekli Meclis'te ve sosyal medyada gündeme getirdiğini kaydeden Aycan, "Keşke bu olaylar yaşanmasaydı. Ancak aradan 43 yıl geçmesine rağmen sürekli 'Maraş katliamı' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'taki olayların tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldığını ifade etti.

O dönemde lise öğrencisi olduğunu anlatan Aycan, Maraş olaylarından sonra toplumda Kahramanmaraşlılara karşı kamuoyu oluştuğunu ve bunun, herkesi çok rahatsız ettiğini belirtti.

Aycan, şunları kaydetti:

"Dışardan insanların bunu yaptığını düşünüyorum."

"Olaylar, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde oldu. Maraş gibi huzurlu ve olay olmayan bir ilimizde Alevi ve Sünni çatışmasının bir uygulamasıydı, ciddi olaylar çıktı. İçişleri Bakanı ise CHP'li İrfan Özaydınlı'ydı. Özaydınlı, 'olayları sol örgütleri çıkardı' diyerek istifa etti. Arkasından da Ecevit, 'Türkiye'de kontrgerillanın sıkıyönetim çıkarmak için yaptığı bir olay ' değerlendirmesi oldu. Maraş olayları tamamen provokasyon amaçlı çıkarıldı. Bu olaydan yararlanmak isteyen art niyetli insanlar vardı. Dışardan insanların bunu yaptığını düşünüyorum."

111 kişi hayatını kaybetmişti

Kahramanmaraş, bundan 42 yıl önce 19 Aralık 1978 Salı günü başlayıp 26 Aralık'a kadar devam eden olaylarda resmi verilere göre 111 kişi öldürülmüş, yüzlercesi yaralanmış, çok sayıda ev ve işyeri tahrip edilmişti.

Öldürülenlerin ezici çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü kişilerden oluşuyordu.