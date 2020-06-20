MHP’li Amasya Belediyesi'nden 1.6 milyon liraya türbe

Yerel seçimde AKP’den MHP’ye geçen Amasya Belediyesi’nin türbe yapımı için 1 milyon 623 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

MHP’li Amasya Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 21 Şubat tarihinde Karasenir Mahallesi’nde yer alan Serçoban Türbesi için bir ihale düzenledi. İhale kapsamında, Serçoban Türbesi’nin de içerisinde yer aldığı 11 bin metrekarelik alanda bakım onarım ve çevre düzenlenmesi yapılacağı belirtildi. İhaleyi de 1 milyon 623 bin TL teklif veren Akın Hatipoğlu’nun kazandığı açıklanarak, işin 180 gün içerisine bitirilmesi istendi ve 20 Mart’ta sözleşme imzalandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre ihale dosyasında türbeye ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Türbe her türlü hastalık ve dilek için ziyaret edilmektedir. Ziyarete gelen özellikle cuma günü gelip namaz kılıp, kuran okurlar. Diğer kesimler haftanın her günü gelip türbenin etrafında yedi kez dönerler, mum adağında bulunurlar, türbeyi değişik yerlerinden öperler. Çocuksuz kadınların dilekleri türbedar ile birlikte yapılır. Adaklar genellikle kurban adağıdır.”