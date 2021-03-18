MHP kurultayı | Bahçeli tek aday, yönetimde sınırlı değişim bekleniyor

Heyette Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , Parti sözcüsü Ömer Çelik , Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu 'nun olması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içine alınan kurultay; delege, parti yöneticileri ve bazı siyasi partilerden davetliler dışında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. CHP, İyi Parti ve HDP'nin davet edilmediği kurultaya AKP'den üst düzey heyetle katılım sağlayacak.

Kurultayda, partinin kayıtlı 1400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimi de yapılacak.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarının kullanılacağı kurultaya tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin 9. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Bahçeli'nin en rahat kurultaylarından biri

AKP ile yaptığı seçim ittifakını bir sonraki seçimde de sürdürme kararlılığını açıklayan Devlet Bahçeli'nin en rahat kurultaylarından birini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllarda Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu muhalif isimlerle yollarını ayıran Bahçeli'nin ittifak ortağı olarak iktidar partisi AKP üzerinde de "özgül ağırlığını" artırdığı ve bu anlamda parti tabanında da sorun yaşamadığına dikkat çekiliyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; Kurultay'da 9. kez genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Bahçeli'nin, mevcut kadrolarında da sınırlı değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor. Kulislerde, partinin 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'ndaki değişimin yüzde 35-40'larda olacağı tahmini yapılıyor.

Kurultay sonrasında MYK üyeleri arasında seçilecek olan Başkanlık Divanı'nda kısmi değişim olsa da daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor.

Reklam filmleri yayınlandı: "Kazanan Türkiye olacak"

MHP'nin kurultay salonunda, genel merkezin belirlediği dışında afiş asılmayacak veya slogan atılmayacak. Kurulay'da "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak. Bahçeli'nin kurultay konuşmasında, "beka" vurgusunun yanısıra, Cumhur İttifakı'nın geleceğine ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Türk bayrakları ile donatılacak olan kurultay salonuna, MHP lideri partinin kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ile Genel Başkan Bahçeli'nin posterleri asılacak.