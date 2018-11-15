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MHP Kulu İlçe Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - PARTİSİNİN grup  toplantısına katılmak için gittiği Ankara'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa

15 Kasım 2018 16:44

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - PARTİSİNİN grup  toplantısına katılmak için gittiği Ankara\'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu (64), ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 
Murat Toklucu, 6 Kasım Salı günü, MHP\'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki grup toplantısına katılmak üzere ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara\'ya gitti. Toklucu, minibüsteyken, TBMM yakınında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Murat Toklucu için TBMM\'nin doktoru çağrıldı. Toklucu, yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi\'ne kaldırılıp, ameliyat edildi. Tedaviye alınan Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.
Murat Toklucu\'nun cenazesi bugün Kulu Merkez Camii\'ne getirildi. Cenaze namazına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İl Başkanı Murat Çiçek, parti yöneticileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Toklucu\'nun cenazesi  ilçe mezarlığına defnedildi. 
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