MHP: Kriz önlemleri yetersiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bugüne kadar hükümet tarafından alınan önlemlerin bütünlükten mahrum, sinerji yaratmayan ve etkinliği tartışmalı nitelikte olduğunu iddia ederek, uzun süre krizi göz ardı etmeye çalışan bir ekonomi yönetimi için bunun sürpriz sayılmaması gerektiğini savundu.



MHP'den yapılan yazılı açıklamada, AKP iktidarının etkisinin sınırlı kalacağını iddia ettiği krizin son yılların hatalı ekonomi politikası yüzünden biriken sorunlarla birleşince ekonomiyi ve toplumu derinden etkilediği kaydedildi.



Peş peşe açıklanan verilerin, hükümetin inkar ettiği ekonomik sorunların sosyal sorunlar haline gelerek toplumu nasıl etkilediğini gösterdiği ileri sürülen açıklamada, 2008'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,2 küçülen ekonominin, 2008 yılı genelinde yüzde 1,1 büyüdüğü ifade edildi.



Açıklamada, kriz sebebiyle yaşanan en dramatik gelişmenin istihdamda olduğu kaydedilerek, Mart 2009 itibariyle işsizlik oranının yüzde 15,5'e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığı öne sürüldü ve şöyle devam edildi:



"AKP iktidarı bu tablo karşısında dahi anlaşılması güç değerlendirmeler yapabilmektedir. 8 Nisan 2009 tarihinde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği toplantısında Devlet Bakanı Mehmet Şimşek aynen 'Hane halkının durumu iyi. Bankaların durumu iyi. Özel sektörün durumundan da o kadar korkulacak bir durum yok' tespitini yaparak bizi kesinlikle şaşırtmamıştır. Çünkü Ekim 2008'den 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi sonuna kadar başta Sayın Başbakan olmak üzere, bütün iktidar mensupları gerçek dışı bir ekonomik tablo çizerek toplumu aldatmaya çalışmışlardır. Defterlerini tuttuğu şirketlerin aylık mizanlarını ayarlamaya çalışan muhasebe bürosuna dönen TUİK rakamları bile gerçeklerin üstünün örtülmesine imkan vermemektedir."



Katılım Öncesi Ekonomik Program'da büyüme oranının yüzde -3,6'ya düşürülerek revize edildiği hatırlatılan açıklamada, 2009 yılının tamamı için öngörülen bütçe açığının da ilk üç ayda aşıldığı ve bütün yıl için öngörülen 10 milyar 398 milyon liralık tutarın, 48 milyar lirayı aşacağının ifade edildiği kaydedildi ve şöyle devam edildi:



"Revize edilen makro büyüklükler, birkaç ay sonra tekrar revize edilmek zorunda kalacaktır. Maliye Bakanlığının da önümüzdeki günlerde 2009 Yılı Bütçesi'nde revizyona gideceği bellidir. Bakanlığın yapacağı bu revizyonun ardından, Hazine Müsteşarlığının da 2009 yılı Finansman Programını revize ederek kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir.



Revize edilen ve önümüzdeki günlerde tekrar revize edilecek olan rakamların gerçekçi, kabul edilebilir olması hepimizin olduğu kadar, ileriye dönük plan yapan girişimcilerimizin ve tüm ekonomi aktörlerinin de beklentisidir.



Bugüne kadar Hükümet tarafından alınan önlemler bütünlükten mahrum, sinerji yaratmayan ve etkinliği tartışmalı nitelikte olmuştur. Uzun süre krizi göz ardı etmeye çalışan bir ekonomi yönetimi için bunun sürpriz sayılmaması gerekir."

