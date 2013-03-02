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Politika

MHP: Kredi kartı borçlu sayısı 2 milyon 624 bin 146

MHP'li Türkkan, 2012 yılının tamamında ferdi kredi ve kredi kartları borçlu sayısının 2 milyon 624 bin 146 olduğunu belirterek Maliye Bakanı Şimşek’e verilerdeki borçlu sayıları doğru mu diye sordu

02 Mart 2013 21:53

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,“Türkiye genelinde Aralık ayında, bir önceki aya göre, finans kurumlarına ferdi kredi ve kredi kartları borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 7,4 arttı”  dedi. Merkez Bankası verilerini kullanarak toplam sayıyı da veren Türkkan, ferdi kredi ve kredi kartları kapsamında borcunu ödemeyen ve gecikmeli olarak ödeyenlerin toplam sayısının 147 bin 181'den 158 bin 10'a çıktığını yazdı.

Ferdi kredisini ödemeyenlerin sayısı 71 bin 887 kişi mi oldu?

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Aralık ayında ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısının 55 bin 798'den 71 bin 887'ye yükseldiğini belirten MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 2012 yılının tamamında ferdi kredi ve kredi kartları borçlu sayısının 2 milyon 624 bin 146 olduğunu belirterek Maliye Bakanı Şimşek’e verilerdeki borçlu sayıları doğru mu diye sordu.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin sonunda;ferdi kredi ve kredi kartları borcu olanların sayısında devamlı artış olmasının nedenlerini araştırarak Bakanlık olarak önlem alınıp alınmayacağını sordu.

 

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