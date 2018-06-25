MHP, Konya'da ilk kez kadın milletvekili çıkardı; ilk talebi idam oldu

MHP, tarihinde ilk kez Konya'dan kadın milletvekili çıkardı. 24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis'e giren MHP Konya Milletvekili Esin Kara'nın ilk talebi, cinsel istismar suçlarına idam cezası oldu. Kara, ''Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder'' dedi.



MHP dün yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Konya'da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Bu sonuçla birlikte, ikinci sıradan milletvekilliğine seçilen evli ve 1 çocuk annesi mali müşavir Esin Kara (42) MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili seçildi.

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Kara, dün 89 kadının milletvekili seçilmesinin de önemli olduğunu belirtti. Kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde, kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini ifade eden Kara, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

''Kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla 'af' gelmeyecektir"

MHP'nin seçim beyannamesindeki 'af' vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının 'af' kapsamı dışında tutulacağının yer aldığını hatırlatan Kara, şunları söyledi:

''Kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla 'af' gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarısı uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimize elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi gönderdim. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi.

"MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk'ün töresinde de bu var. Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder.''

DHA