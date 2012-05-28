MHP kongresinde kavga çıktı

MHP Tekirdağ İl Başkanlığı'na Enze Kaplan'ın seçildiği 10. Olağan Kongre'nin ardından çıkan olaylarda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Nail Savran, başından yaralandı.

İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen ve Enze Kaplan ile Saral Sarıalioğlu'nun başkan adayı olduğu kongre kapsamında yapılan seçimlerde oy kullanan 413 delegenin 242'sini alan Enez Kaplan il başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ardından salonda bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada fırlatılan bir sandalye Güvenlik Şube Müdürü Nail Savran'ın kafasına isabet etti. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savran'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay sonrası MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, salon dışında partililere hitap etti. Savran'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Bozyel, olaylara karışanların, başkan adaylarına mal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bozyel, “Akacak kan damarda durmaz. Ne olur bu gerginliği burada bırakalım. İç meselemizi, kendi aramızda konuşuruz. Hepimiz aynı hareketin mensuplarıyız. Kazananı veya kaybedeni yok bu işin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bozyel, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Savran'ı ziyaret etti.