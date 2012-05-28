T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP kongresinde kavga çıktı

10. MHP Tekirdağ Olağan İl Kongresi'nden sonra çıkan olaylarda Güvenlik Şube Müdürü Savran başından yaralandı

28 Mayıs 2012 02:15

MHP Tekirdağ İl Başkanlığı'na Enze Kaplan'ın seçildiği 10. Olağan Kongre'nin ardından çıkan olaylarda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Nail Savran, başından yaralandı. 

İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen ve Enze Kaplan ile Saral Sarıalioğlu'nun başkan adayı olduğu kongre kapsamında yapılan seçimlerde oy kullanan 413 delegenin 242'sini alan Enez Kaplan il başkanlığına seçildi. 

Seçimlerin ardından salonda bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada fırlatılan bir sandalye Güvenlik Şube Müdürü Nail Savran'ın kafasına isabet etti. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savran'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 

Olay sonrası MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, salon dışında partililere hitap etti. Savran'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Bozyel, olaylara karışanların, başkan adaylarına mal edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Bozyel, “Akacak kan damarda durmaz. Ne olur bu gerginliği burada bırakalım. İç meselemizi, kendi aramızda konuşuruz. Hepimiz aynı hareketin mensuplarıyız. Kazananı veya kaybedeni yok bu işin” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının ardından Bozyel, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Savran'ı ziyaret etti.

 

ETİKETLER

mhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24