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Politika

MHP komisyon için isim bildirdi TBMM (A.A)

05 Ekim 2011 16:23

-MHP komisyon için isim bildirdi TBMM (A.A) - 04.10.2011 - MHP, oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonunda görev alacak 3 milletvekilinin ismini, TBMM Başkanlığına gönderdi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen yazıda, anayasa hazırlık komisyonunda Konya Milletvekili Faruk Bal, Antalya Milletvekili Tunca Toskay ve Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün görev yapacağı bildirildi. -AK Parti ve CHP üyeleri- Bu arada AK Parti daha önce Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un isimlerini TBMM Başkanlığına bildirmişti. Hazırlık komisyonunda CHP'den Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Konya Milletvekili Atilla Kart ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen görev yapacak. BDP ise henüz isimleri bildirmedi.

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