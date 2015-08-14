MHP: Koalisyon ihtimali Davutoğlu'nun tavrına bağlı

AKP ile CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den randevu talep etmesiyle ihtimallere AKP-MHP koalisyonu da dahil edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın AKP-MHP koalisyon ihtimaline ilişkin olarak, "Koalisyon ihtimalinin Başbakan'ın tavrına bağlı" dedi.

BBC'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümeti kurma süreci kapsamında görüşmek üzere dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talep etti.

İki lider pazartesi günü TSİ 14:00'te TBMM'de görüşecekler.

AKP-MHP koalisyonu mümkün görünüyor mu?

MHP’de bu sorunun yanıtı vermek için kafaların karışık olduğu izlenimi uyanıyor. Çünkü MHP, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine hangi teklifle geleceğini bilmiyor. Ayrıca CHP ile görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Davutoğlu’nun erken seçimi “güçlü ihtimal” olarak sunması kafaları iyice karıştırıyor.

MHP’li Semih Yalçın sorularımızı yanıtlarken, koalisyon ihtimalinin Başbakan'ın tavrına bağlı olduğunu söylüyor:

“Hangi tekliflerle Sayın Genel Başkanımızdan görüşme talep ettiğini bilemediğimiz için koalisyon şimdiden olur veya olmaz şekliyle ifade edemeyiz. Bizim bir endişemiz, gelirken kendisi olarak mı yoksa Cumhurbaşkanının vesayetiyle mi geliyor onu anlamamız lazım. Dolayısıyla bu, kendisine ifade edilecektir.”

‘Yaparız değil, müzakere edilebilir’

MHP, AKP ile yapacağı bir koalisyon için 7 Haziran’dan bu yana çözüm sürecinin bitirilmesi, vatandaşlık tanımının korunması, 17/25 Aralık soruşturmaları ve Cumhurbaşkanı’nın anayasal sınırlara çekilmesi şeklinde dört şart sıralıyor.

Burada ise başka bir soru ortaya çıkıyor. ‘MHP lideri Devlet Bahçeli, Davutoğlu’nun görüşmeye Cumhurbaşkanı’ndan bağımsız geldiği kanısına varırsa ve MHP’nin şartları kabul edilirse koalisyona evet denilir mi?’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu soruya yanıt verebilmek için Davutoğlu’nun “iyi niyetini, samimiyetini” ve MHP’nin ilkelerini ne ölçüde kabul edeceğini görmeleri gerektiğini aktarıyor.

Yalçın, “Ancak ondan sonra (koalisyon) yaparız değil, görüşülebilir, müzakere edilebilir. Bulunduğumuz nokta bu” ifadesini kullanıyor.

‘Meclis’te destek vermeyiz’

Ankara kulislerinde konuşulan senaryo ise MHP ile bir koalisyon olmayacağı ve Türkiye’nin erken seçime gideceği yönünde. 45 günlük yasal süre dikkate alındığı hükümetin 23 Ağustos akşamına kadar kurulması gerekiyor.

Ahmet Davutoğlu’nun işaret ettiği erken seçim kararı Meclis ya da Cumhurbaşkanı tarafından alınabiliyor.

Meclis’ten alınacak bu karar için MHP, kilit parti. Ancak MHP’li Semih Yalçın, erken seçim koalisyonunda da, azınlık hükümetinde de olmayacaklarını, Meclis’te de destek vermeyeceklerini kesin bir dille ifade ediyor ve ekliyor:

“Çünkü erken seçim bahsini tedavülden kaldırdık. Ülkenin içinde bulunduğu bu şartlarda yapılacak bir erken seçimin sıhhatli sonuçlar doğurmayacağı kanaatindeyiz.”

Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alırsa bir seçim hükümeti kurulacak.

Bu durumda da Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, oy oranlarına göre bakanlıkları paylaşacak. Halkların Demokratik Partisi ile hiçbir koşulda yan yana gelmeyeceğini açıklayan MHP, bu durumda ne yapacak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Seçim hükümetine de bakan vermeyeceğiz” diyor.