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Politika

MHP Kızılcahamam kampı başladı KIZILCAHAMAM (A.A)

17 Eylül 2011 18:26

-MHP Kızılcahamam kampı başladı KIZILCAHAMAM (A.A) - 17.09.2011 - MHP'nin geleneksel olarak düzenlediği Kızılcahamam kampı, Patalya Otel'de başladı. Kızılcahamam kampına Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti divan üyeleri, MYK üyeleri ve milletvekilleri katılıyor. MHP Grup Başkanvekili Okay Vural, kampta Türkiye'nin gündeminin ve MHP'nin duruşunun değerlendirileceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantıya katılanların çeşitli konularda görüşlerini dinleyeceğini anlatan Vural, ''Bu kapsamda Türkiye'nin gündeminde olan anayasadan tutun da mevcut gelişmeler istikametindeki oluşumlar ilgili bütün milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz çalıştay yapacak. Bu çalıştayda milletvekillerimiz ortaya konulacak konular çerçevesinde, görüşlerini, düşüncelerini, muhtemel gelişmeleri değerlendirecek'' dedi. Kampın geniş kapsamlı bir istişare toplantısı olduğunu ifade eden Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin çok yoğun bir dış politika, terörle mücadele, anayasa gündemi var. Meclis yeni açılıyor, yeni açılacak Meclis'te MHP'nin bu konuları gündeme getirmesi, ortaya koyacağı siyasal tavır ve önümüzdeki dönem yapılacak olan kurultaylara ilişkin bir yol haritası çıkarılacak. Yani bu buluşma MHP olarak, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bütün konularda ortaya koyacağımız tavır, düşünce, fikir, meclis çalışmaları, teşkilat çalışmaları konusunda bir yol gösterici olacak. Burada kapsamlı bir tartışma ortamı, değerlendirme ortamı olacak. Bütün milletvekillerimiz, MYK üyeleri bu konuda fikirlerini ifade edecek, bu fikirler konusunda da değerlendirmeler yapacak. Kampın son gününde Genel Başkanımız Bahçeli, bu çalışmalar ile ilgili bir değerlendirme yapacak.'' Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Vural, ''Bu konuda AR-GE çalışmaları yapılıyor. Daha önceden hazırlıklarımız vardı, bu çalışmalarımızı tamamladık. Bu çerçevede genel mahiyet itibarıyla milletvekillerimizin anayasaya ilişkin muhtemel tartışma konuları ve yapılması gerekenler ile ilgili görüşleri de bu vesileyle partimizin hazırladığı rapora girmiş olacak'' dedi. MHP'nin Kızılcahamam kampı pazar günü sona erecek.

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