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Politika

MHP: Kimse "Hayır" dedi diye disipline sevk edilmez

MHP, 4 vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti

22 Şubat 2017 20:17

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt selamını 'hoş bir jest' olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yalçın, parti içindeki ihraç sürecine ilişkin olarak "Kimse hayır dedi diye disipline sevk edilmez" ifadelerini kullandı.

MHP'de  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve  Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. 

MHP'nin disipline sevke ilişkin açıklaması

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Yalçın'ın açıklaması şöyle:

Bakın şunu altını çiziyorum. Sadece ve sadece hayır dedikleri için kimse disiplin kuruluna sevk edilmez. Veya kimse görevden alınmaz. Bazı açıklamalar yapılırken ilgili şahısların dikkatli olması gerekir. MHP Genel Merkezinin politikalarını saptırmaması gerekir. Kimse, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkarmasın. İhraçları gerçekleştirdiysek, 1 Kasım'dan bu yanaki tavırları yüzünden. Mesele 'hayır' meselesi değil. Partiden bağımsız hareket etmek gibi bir tarzı kendine şiar edinenlerin bunun böyle sonuçlanacağını bilmeleri gerekir. Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildikleri için, MHP adına tasarruf içerisinde olmayacakları bilinmelidir. Biz "hayır" deme hadisesini normal buluyoruz, suçlamıyoruz. Hakemliği millet yapacak, ama biz "Evet" dediğimiz için bizim de suçlanmamız gerektiğini düşünüyorum.

MHP’nin referandum çalışması

Açık hava toplantıları ve kapalı salon toplantıları yapacak. Sayın genel başkanımızın iştirak edeceği toplantılar da olacak. Basın mensuplarının konukları olacak. Kitapçıklarımız, broşürlerimiz olacak. MHP, çalışmasını ve kampanyasını devam ettiriyor. Belli sınır ve çerçeve içerisinde ortak çalışmamız olabilir ama bugün itibariyle ne MHP ne de iktidar partisinin vermiş olduğu bir karar yok. Bugünden bunu ifade etmemiz çok zor. 

TSK’daki başörtü yasağının kalkması

Başörtüsü yasağıyla ilgili mesele artık bu ülkenin gündeminden kalkmış olması gerekiyor. MHP'nin bakış açısı budur. Bu problemin çözülmesi hususunda da, MHP üzerine düşeni yapmıştır, bundan sonraki süreçte de yapmıştır. 15 Temmuz sonrasında anayasa değişikliği hamlesiyle demokrasiyle ilgili sıkışmış bir sistemdeki tıkanıklığı kaldırdık. MHP zannediyorum herkes tarafından anlaşıldı, rüştünü ispat etmiştir.

 

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