MHP Kayseri İl Başkanı: Çapulcularla mücadele edecek altyapımız mevcut

MHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Baki Özsoy, İzmir'deki öğrenci olaylarında yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizim teşkilatlar olarak bu çapulcularla mücadele edecek her türlü alt yapımız mevcuttur" dedi.

DHA'nın haberine göre; MHP Kayseri milletvekili aday adayı Mete Taşan ile Abdullah Çağrı Ergün, İl Başkanı Mustafa Baki Özsoy'u ziyaret etti.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çıkan öğrenci olaylarında karşıt görüşlü öğrenci grubunun saldırısı sonucu yaşamını yitiren Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na başsağlığı dileyen İl Başkanı Özsoy, çözüm sürecinde kanın durmadığını belirtti.

7 Haziran Genel Seçimleri'nin ülkenin geleceği için önemli olduğunu anlatan Özsoy, şöyle devam etti: "Kandil'de kan durdu deyip de, Ege Üniversitesi'nde bu PKK'lı öğrencilerin cesaret kazanmasında her kim varsa onların Allah belasını versin. Bizim teşkilatlar olarak bu çapulcularla mücadele edecek her türlü alt yapımız mevcuttur. Diyoruz ki, bunun iki yolu kaldı. Bu iş ya Meclis'te bitecek ya da sokaklarda bitecek. Biz sokaklarda bitme taraftarı olan kişiler değiliz. Bu ülkeyi böldürtmeyiz diyoruz. Birileri de bu ülkeyi bölmek istiyoruz diyor. Biz, böldürtmek istemeyen tarafındayız ve bu işin tarafıyız. 7 Haziran seçimleri bir genel seçim değil. Ortada ne cumhurbaşkanı var ne de başbakan. Görevlerini yapmıyorlar. Bu AKP'li ve PKK'lılarla her platformda mücadele etmeye hazırız. Ak Parti milletvekili Mustafa Elitaş, "Bu MHP'liler HDP'liler ve PKK'lılar ile eşdeğerdir" diyor. Bunu neye göre söylüyorlar?"