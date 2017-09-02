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Politika

MHP İzmir teşkilatının 'Arap Muzaffer Abi' acısı

İZMİR (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşlarından olan partinin kurucu üyelerinden Muzaffer Kayıhan, hayatını kaybetti

02 Eylül 2017 19:02

İZMİR (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi\'nin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş\'in yakın arkadaşlarından olan partinin kurucu üyelerinden Muzaffer Kayıhan, hayatını kaybetti. Annesi Libya kökenli olması nedeniyle \'Arap Muzaffer\' olarak bilinen Muzaffer Kayıhan, Türkeş\'e söylediği \"Bize ırkçı diyenlere beni gösterin\" sözüyle hatırlanıyor.
MHP\'nin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda Alparslan Türkeş\'in yakın arkadaşlarından olan 89 yaşındaki Muzaffer Kayıhan, evinde hayatını kaybetti. Anne tarafından Libya kökenli olan Muzaffer Kayıhan, Türk milliyetçisiydi. Kayıhan, partilerini ırkçılıkla suçlayan kişilere karşı merhum MHP lideri Alparslan Türkeş’e, \"Bize ırkçı diyenlere beni gösterin\" sözleriyle siyasi tarihe geçmişti.
İzmir’de partinin her kademesinde görevler almış olan Muzaffer Kayıhan, bugün ikindide Kemalpaşa’nın Halilbeyli Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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