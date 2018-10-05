MHP-İyi Parti gerginliğinin altında yerel seçim hesabı mı var?

MHP ile İyi Parti arasında, perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” ifadelerini kullanmasının ardından yükselen gerginlik devam ediyor.

TIKLAYIN - 'Küçük ortak'tan 'Kınalı Yapıncak'a, karşılıklı restleşmeden ev 'basmaya': MHP-İyi Parti gerginliği devam ediyor

Bahçeli ile Akşener arasındaki gerilimin mart ayında yapılması planlanan yerel seçim yaklaştıkça artacağa benzediği yorumunda bulunan BBC Türkçe’den Ayşe Sayın, siyasi kulislerde yapılan bir diğer yorumun ise MHP ile İyi Parti’nin seçim öncesinde ‘tabanlarını konsolide etme’ hesabı yaptığı olduğunu aktardı. Sayın, BBC Türkçe’deki haberinde konuya dair şunları söyledi:

“İYİ Parti tabanının büyük bölümünün MHP'den ayrılanlardan oluştuğuna dikkat çeken siyasi kaynaklar, iki partinin, tabanlarını iyice ayrıştırmak ve seçim sürecinde olası oy geçişkenliğini engellemek amacıyla üsluplarını sertleştirdiğine işaret ediyor.

24 Haziran genel seçimlerinde AKP ile 'Cumhur İttifakı'nı kuran ve bu birlikteliği Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de taşımak isteyen MHP'nin genel seçimlerde olduğu gibi AKP'yi kendisiyle ittifaka, İYİ Parti'yi de CHP, HDP ile aynı cepheye itme hesabı yaptığı değerlendirmesi yapılıyor.”