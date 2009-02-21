MHP, İstanbul'a çıkarma yapacak

Bahçeli, milletvekillerine talimat vererek, İstanbul adayına destek vermelerini istedi. Bahçeli’nin talimatıyla ilk olarak önümüzdeki hafta 40 milletvekili İstanbul’a çıkarma yaparak, Turgut’a destek verecek.





Yerel seçim arifesinde adayların boy gösterdiği bazı televizyon programlarında, SMS yoluyla vatandaşın 29 Mart tercihlerine yönelik nabzı da tutuluyor. Bu tip programlarda ağırlıklı olarak AKP ve CHP adaylarına yönelik kamuoyu yoklaması yapılması ise MHP’li vekilleri isyan noktasına getirdi.



Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Genç Bakış programında SMS yoluyla vatandaşlara ‘Kılıçdaroğlu mu, Topbaş mı’ sorusu yöneltilince, MHP İstanbul Milletvekili Ali Torlak tepkisini ilginç bir yolla dile getirmek istedi.



Torlak, SMS yoluyla gerçekleştirilen ankette verilen numaraya partisinin İstanbul adayı Ahmet Turgut’un adını yazıp, mesaj olarak atarak tepki gösterdi. Ancak bir dakika sonra attığı mesaja karşılık gönderilen, “Yanlış yanıt verdiğiniz için mesajınız dikkate alınmamıştır” şeklindeki yanıt, Torlak’ın daha da sinirlenmesine yol açtı.



Torlak yaşadığı bu olaya ilişkin tepkisini önceki gün Meclis’te milletvekili arkadaşlarıyla paylaştı. Hem yazılı hem de görsel medyanın 29 Mart seçimlerine sadece AKP ve CHP olmak üzere iki parti katılıyormuş gibi davrandığını belirten Torlak, “Bu seçime sadece iki parti mi katılıyor? MHP adayları aday değil mi? Böyle şey olmaz. Resmen vatandaş iki parti adayına mahkummuş gibi yönlendiriliyor” dedi.



Torlak’ın tepkisine MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’dan da destek geldi. Sadece MHP’nin değil, AKP ve CHP dışındaki tüm partilerin medya tarafından “yok” farzedildiğini belirten Yalçın, “Biz ne yapalım? Haber olmak için kendimizi mi yakalım?” diye konuştu.



Bahçeli’den talimat



Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul için “özel seçim hareket planı” belirledi. Bahçeli, milletvekillerine talimat vererek, İstanbul adayına destek vermelerini istedi. Bahçeli’nin talimatıyla ilk olarak önümüzdeki hafta 40 milletvekili İstanbul’a çıkarma yaparak, Turgut’a destek verecek. İstanbul’da bulunan hemşehrileriyle Turgut’u buluşturacak milletvekilleri, Turgut için vatandaşlardan oy isteyecek.

