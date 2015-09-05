MHP İstanbul Milletvekili Başesgioğlu, 1 Kasım için aday olmuyor

MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, 1 Kasım’da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi’nde aday olmayacağını duyurdu.

"Yaptığım değerlendirmeler ve partimiz Genel Merkez Yöneticileriyle gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucunda; 1 Kasım’da yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmamaya karar verdim. Geride lekesiz ve tertemiz bir siyasi geçmiş bıraktım" diyen Başesgioğlu, birlikte çalıştığı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara ve partilerin genel başkanlarına teşekkür etti.

MHP’li Murat Başesgioğlu tarafından yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"7 Haziran 2015 seçimlerinde, son kez milletvekili adayı olduğumu ifade ederek, milletimizin huzuruna çıktım. Yapılan seçimler sonucunda; aziz İstanbullu seçmenlerimizin teveccühleriyle yeniden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili olarak seçildim. Bilindiği gibi seçimlerden sonra bir hükümet kurulamamış ve seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. Seçim sonuçlarından sonra ihtiyacımız olan büyük bir uzlaşma sağlanamamış, meşruiyeti ve güvenliği çok tartışılacak bir erken seçim gündeme gelmiştir. Ülke ve millet bütünlüğümüzün büyük bir tehdit altında olduğu, her gün vatan evlatlarını şehit verdiğimiz olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu acı gerçek, seçim ve seçim sonuçlarının çok önüne geçmiştir. Milletimiz sorumluluk sahibi herkesten, bu kötü gidişatın durdurulmasını talep etmektedir. Hala yapılabilecek işler olduğuna inanıyorum. Şahsımın yeni dönem milletvekilliği adaylık konusunda ise, hem 7 Haziran seçimlerinde verdiğimiz, son kez aday olma sözümüze sadık kalmak, hem de yeni gelişen şartlar ışığında bir değerlendirme yapma zarureti doğmuştur. Yaptığım değerlendirmeler ve partimiz Genel Merkez Yöneticileriyle gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucunda; 1 Kasım’da yapılacak olan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmamaya karar verdim. Seçimlerin tüm siyasi partilerimize, aday arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. 1987 yılından itibaren, milletvekili ve bakanlık görevlerinde bulunarak, aziz milletime hizmet etme onur ve gururuna eriştim. Geride lekesiz ve tertemiz bir siyasi geçmiş bıraktım. Bugüne kadar şahsıma, milletimize hizmet etme imkanı veren, Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanlarımıza, Siyasi Partilerimizin Genel Başkanlarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

Başesgioğlu'nun siyasi hayatı

1984 yılında, Anavatan Partisi'nde başlayan siyasi hayatına 1987 yılında seçimlere katılarak aktif olarak devam etmiştir. Milletvekilliği ön seçimini 2.ci sırada kazanarak milletvekili adayı, ardından yapılan seçimlerde 18. Dönem Kastamonu Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1991yılı Milletvekili Genel seçimlerinde en çok tercih oyu alarak 1.ci sıra sıradan milletvekili seçilmiştir.

1995 ve 1999 Milletvekili seçimlerinde Kastamonu’yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etti. Anavatan Partisi'nde Grup Başkanvekili, Merkez karar Yürütme Üyeliği ve Adalet Komisyonu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. 18. 19. Ve 20. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Kastamonu’yuTBMM‘nde temsil etti.

2000 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde aday oldu. Refah Partisi ve Doğruyol Partisi'nin tam desteğini aldığı Başkanlık seçimini iki oy ile kaybetti.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı. 2002, 2007 Milletvekilliği seçimlerinde bu partiden İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 2010 Yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. 2011 yılı Milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket partisi İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

60. Hükümetde Devlet Bakanlığı, 59. Hükümetde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti istanbulmilletvekillerindedir. Öncesinde 58. Hükümet bünyesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüş, daha da önce TBMM 18. Dönem, TBMM 19. Dönem, TBMM 20. Dönem ve TBMM 21. Dönem'de ANAP'tan Kastamonu milletvekili seçilmiş ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı yapan Başesgioğlu, kabinenin en genç üyesi olarak 13 ay görev aldı. ANAP'tan istifa ederek AKP'ye geçmiştir.

Kastamonu iline özellikle son 5 yılda hizmetlerde bulunmuştur. Partisiyle ilkelerinin ters düştüğü gerekçesiyle AKP'den 2 Temmuz 2010 tarihinde istifa etmiştir. 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmıştır. 2011 Genel Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri'nde MHP'den İstanbul milletvekili seçildi.