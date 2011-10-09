MHP: İnsanlık tarihi Fransa’yı affetmeyecek

T24 - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’in 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine sert tepki gösterirken, “Unutulmamalıdır ki insanlık tarihi Fransa Devletini işledikleri toplu katliamlar sebebiyle asla affetmeyecektir. Türklük düşmanı çevrelerin iddia ve saldırıları karşısında Türk milletini, devletini ve tarihini onurlu şekilde savunamayan AKP iktidarını da; Türk tarihi asla affetmeyecektir” dedi.



Bozyel yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Ermenistan ziyaretinde, sözde “1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını desteklediklerini ve bu olayları ‘Fransa’nın asla unutmadığını’, bu iddiaları kabul etmeyenlere ülkesinde cezai işlem uygulanmasını amaçlayan yasa taslağı hazırlayabileceklerini” ifade ettiğini anımsatırken, “Bu sözlerin ardından başta Devlet Bakanı, Baş Müzakereci Egemen Bağış olmak üzere bazı AKP’li bakanların sergiledikleri tutum ve ortaya koydukları tepki, tamamen bir acizlik ve milli bir mesele haline gelen çirkin iddialar karşısında ne kadar tarih cahili olduklarının göstergesidir” dedi.



Bağış’ın “Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorsun” tarzındaki tepkisine işaret eden Bozyel, “Bu tepki Bağış’ın Türkiye’nin milli meselelerine ne kadar yabancı ya da vurdumduymaz olduğunu göstermiştir. Sarkozy’nin suçlayıcı ve mahkûm edici bu sözlerine karşılık, Egemen Bağış’ın sözleri, bu alçakça itham karşısında yeterli bir cevap teşkil etmemiş ve Türk devletinin sahip olduğu kudret ve itibarla da bağdaşmamıştır” ifadesinde bulundu.



