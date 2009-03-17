MHP ile Anavatan yumruk yumruğa

Manisa’da MHP İl Yönetim Kurulu üyesi Cem Gölpınar ile Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili Serdar Demirlek, yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Kasetçi dükkanında başlayıp sokağa taşan kavgada, Anavatan'lı Demirlek'in burnu kanadı, gözü şişti. Partililer soluğu karakolda alırken, MHP'li Gölpınar kavganın kişisel bir mesele yüzünden çıktığını iddia etti.





ANAVATAN'ın Manisa Belediye Başkan adayı Adil Aygül'ün, seçim çalışmaları için AKP'den 1 milyon TL alıp, MHP'nin oylarını bölmeye çalıştığı' yönündeki iddialar, ANAVATAN'lıları kızdırdı. ANAVATAN adayı Aygül'ün saat 13.30 sıralarında, 1'inci Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi üzerindeki esnaf ziyaretinde, MHP İl Yönetim Kurulu üyesi Cem Gölpınar ile ANAVATAN Merkez İlçe Başkan Vekili Serdar Demirlek karşı karşıya geldi. Bir kasetçi dükkanındaki tartışma, iddiaya göre, MHP'li Gölpınar'ın ``Adil Aygül, başkan adayı olmak için AKP'den kaç para aldı?'' demesiyle başladı. ANAVATAN'lı Demirlek'in, ``Benim başkanıma kimse böyle hitap edemez. Çık ulan dışarı'' demesi üzerine kavga sokağa taştı. MHP'li Gölpınar ve ANAVATAN'lı Demirlek, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak ortasında yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Çevreden koşan partililer ve esnaf, kavgayı ayırmaya çalıştı. ANAVATAN'lı Demirlek'in gözü şişip burnu yarılırken, MHP'li Gölpınar ise olay yerini terk etti. Bazı partililerin de sokak ortasında yumruklaştığı öne sürüldü.



Şikayetçi oldu



Olayın ardından soluğu Şehit Öztürk Polis Merkezi'nde alan ANAVATAN'lı Demirlek, şikayetçi oldu. Hastaneden, darp edildiğine ilişkin 10 günlük de `iş göremez' raporu alan Demirlek, ``Gölpınar, Başkan adayım Adil Aygül'e haksız yere suçlamalarda bulundu. Ben de kendisini korudum diye darp edildim. Arkadaşıma sahip çıktım diye bu hale geldim. Şikayetçiyim'' dedi.



MHP İl Binası'na gidip yaşadığı kavgayı anlatan Cem Gölpınar ise ``Olay şahsi bir meseledir. ANAVATAN'lı arkadaşı daha önceden tanırım. Kendisinin psikolojik sorunları var. Kavga ettiğimizde yanında da bir başka ANAVATAN'lı arkadaşı daha vardı. Bana hakaret ettiler. `Sokak köpeği' dediler. Aramızda herhangi bir siyasi tartışma geçmedi'' diye konuştu.



Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlatırken, MHP'li Gölpınar'ın da karakola gidip ifade vereceği öğrenildi.



ANAVATAN İl Yönetim Kurulu ise olağanüstü toplandı. ANAVATAN Manisa Belediye Başkan adayı Adil Aygül, ``Adaylığımı açıkladığım günden bu yana sürekli Manisa'da `AKP'den para aldı, öyle aday oldu. Amacı sağ partilerin oyunu bölmek' türünden sözler dolaşıyor. Şimdi burada son kez söylüyorum; parayı alan da veren de şerefsiz oğlu şerefsizdir. Adil Aygül isminden korkan bazı kesimler bu tür iftiralar atıyorlar. Mertlikten nasibini almamış, eşit şartlarda yarış yapma gücü olamayan kişiler bana ve partime saldırıda bulunuyorlar. Ben Manisa halkına hiçbir zaman ihanet etmedim ve etmeyeceğim'' dedi.



“Kimseden korkmuyoruz”



Aygül, Manolya Meydanı'nda parti bayraklarının ve kendisine ait posterlerin yırtıldığını savunurken, ``Bu olaylarla ilgili yargı süreci işleyecek. Kimseden korkmuyoruz. Bu işlerin peşini bırakmayacağız'' diye konuştu.



MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar ise kavganın kişisel bir mesele yüzünden çıktığını savunarak, ``Arkadaşımız geldi ve bize olayı detaylarıyla anlattı. Kendisine inanıyoruz. Olayın MHP ile hiçbir ilgisi yok. Şahsi bir mesele, iki parti arasına sokulmaya çalışılıyor. Bizim ne ANAVATAN'la ne de bir başka siyasi partiyle çatışmamız yoktur'' dedi.

