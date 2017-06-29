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Politika

MHP ilçe yönetimi feshedildi

Genel merkez tarafından oynalanan yazı 21 Haziran Antalya il başkanlığına gönderildi

29 Haziran 2017 19:36

MHP Korkuteli ilçe başkanlığının 22 Mart tarihinde yapılan kongresinde ilçe başkanı seçilen Berna Karakoyun ve yönetim kurulu, genel merkez tarafından feshedildi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin imzasıyla 21 Haziran'da Antalya il başkanlığına gönderilen yazıda, ilçe yönetim kurulunun feshedildiği bildirildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34'üncü maddesine göre Antalya ili Korkuteli ilçe yönetim kurulunun feshine karar verilmiştir."

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