MHP: İlçe başkanlarımız savaşmıyor, insani yardım götürüyor, silahlı fotoğraflar hatıra için çekildi

MHP’nin halen görevdeki ilçe başkanlarından Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz ile Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil'in kara yoluyla Suriye’ye geçerek Türkmen Dağı’na gittiği ve orada savaşa katıldığı iddia edilmişti. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş bu iddiayı yalanlayarak, “İlçe başkanlarımız savaşmıyor, insani yardım götürüyor, silahlı fotoğraflar hatıra için çekildi” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, MHP İstanbul İl Başkanı Karataş'tan yapılan açıklamada "Peyder pey, zaman zaman ilçelerimizden devletin izni doğrultusunda Türkmenlere yardım gönderilmektedir. Bu yardımların başında yetkili olarak ilçe başkanlarımız ve il yöneticilerimiz de yer almakta ve o bölgeye gitmektedir. Esenler ve Bağcılar ilçe başkanlarımız da en son giden yardım TIR'ları ile birlikte sınır hattına geçmişlerdir. Türkmenlerin bulunduğu bölgeye sadece insani yardım götürmüşlerdir. Kamuflaj ve silahlı fotoğraflar sadece hatıra için sınır bölgesine yapılan ziyarette çekilen fotoğraflardır" ifadeleri kullanıldı.