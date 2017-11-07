MHP ilçe başkanının iş yerine pompalı tüfekle saldırı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten\'in DVD film satışı yapılan iş yerinin camına, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İş yerinin camı kırılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır yürüten Şener Özten\'in Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı\'ndaki DVD film satışı yapılan iş yerine, dün gece, kimliği belirsiz bir kişi, pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Sabah camdaki deliği gören komşusundan saldırıyı öğrenen Özten, hemen iş yerine geldi. Özten\'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

\'KİMSEYLE BİR HUSUMETİMİZ YOK\'

Saldırıyı komşu dükkanın sahibinden telefonla öğrendiğini anlatan MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Özten, \"Camda bir delik olduğunu söylediler. Ben de iş yerime geldikten sonra durumu polise bildirdim. Hemen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi gelerek, gerekli incelemeleri yaptı. Sanırım pompalı tüfekle iki el, cama ateş edilmiş. Gece saat 01.30\'da bir ses duyulmuş. Görgü tanıklarına göre, bir kişi, iş yerinin önüne geliyor. İki el ateş ediyor ve ileride kendisini bekleyen bir araçla kaçıyor. Polis, gerekli incelemeye başlattı. İnşallah, en kısa sürede fail veya failleri yakalanır. Kimseyle bir husumetimiz yok. 25 senedir esnafım. Kimseyle bir sürtüşmem bile olmadı. Kimin yaptığı bulunduğunda sebebini biz de öğreneceğiz\" diye konuştu.

Yaşanan saldırının ardından MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Özten\'in iş yerine gelerek, \'geçmiş olsun\' ziyaretinde bulundu.



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