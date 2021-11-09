MHP ilçe başkanı, partisinin milletvekilini eleştirip görevinden istifa etti: Siyasi gelecek kaygısına düştü

MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, partisinin Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’le görüş ayrılığına düştüğünü belirterek görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında Öztürk ile ilgili “O, siyasi gelecek kaygısına düştü, ben ise, teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm” diyen Çamaklı’nın açıklamasına MHP Kırıkkale Ülkü Ocakları tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Çakmaklı, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ü hedef aldı.

“Danışman ve yalakalarına ne söylediysem aynısını ifade etmek istiyorum”

Halil Öztürk'le son zamanlarda görüş ayrılığına düştüklerini ifade eden Çakmaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

2017'yılında Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyin takdirleriyle MHP Keskin İlçe Başkanı olarak görev aldım o günden bu güne elimden geldiği kadar teşkilatıma, davama hizmet ettim.

Lakin son zamanlarda milletvekilimiz Halil Öztürk'le görüş ayrılığına, memleket ayrılığa düştük. O, siyasi gelecek kaygısına düştü, ben ise, teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm.

Lakin bu kutuplaşmanın partime teşkilatıma ve canımdan çok sevdiğim dava arkadaşlarıma, teşkilat başkanlarıma zarar vermemesi adına Milliyetçi Hareket Partisi Keskin İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Halil Öztürk, Sulakyurtlu ben Keskinliyim. Halil Öztürk partili, ben ülkücüyüm. Dün Halil Öztürk'ün yüzüne, danışmanlarına ve yalakalarına ne söylediysem yine aynısını ifade etmek istiyorum.

Bizde teşkilat esastır. Bir zafer gider, bin zafer gelir. Teşkilatımın çıkar ve menfaatleri şahsi çıkar ve menfaatlerimizin üzerindedir. Değerli dava arkadaşlarım, ülküdaşlarım haklarınızı helal edin benim varsa da helal olsun selam saygı ve hürmetlerimle.

"Disiplin kurullarımız devreye girecek"

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ise Çakmaklı’nın istifasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapmasına tepki gösterdi. Çamaklı’yı eleştiren Baloğlu,

MHP Keskin İlçe Başkanı Zafer Çakmaklı, Ülkücülükten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin doktrinlerinden bihaber olarak istifa etmiş, istifasını sosyal medyadan duyurmuş, haddi olmadan Ülkücülüğü ağzına alıp Kırıkkale’nin Ankara’da ki uçbeyi, bütün ülkücülerin abisi Av. Halil Öztürk ‘ü abdest almadan istifa metninde anmıştır.

Partimizi bu şekilde sosyal medyada gündeme getirmesini bir kenara bırakarak Sayın Milletvekilimizi partili kendisini de ülkücü gören bu şahsiyetin içinde bulunduğu gaflet, dalalet ve hıyanetten uyandırmak biz ülkücülerin ve Ülkü Ocaklarının vazifesidir.

Parti Disiplin Kurullarımızın devreye girerek bu şahsi ihraç edeceğinden hiçbir şüphe duymadan, ülkücülüğü ve Milletvekilimizi sosyal medyada rencide etmeye çalışan bu gafil ve bunun gibiler bilmelidir ki ülkücüler, Halil Öztürk’ün yanında, Halil Öztürk de ülkücülerin abisi konumundadır” paylaşımını yaptı.