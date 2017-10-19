MHP İlçe Başkanı Çelik: 126 kişinin istifa dilekçesi partide yok

KAYSERİ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, partiden 126 kişinin istifa ettiğine dair kendilerine ulaşan hiçbir dilekçe olmadığını kaydetti.

MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, \"Partimiz ile ilgili son dönemde çokça yapılan algı ve manipülasyonların bir örneğine Sarız İlçe Teşkilatımız ile ilgili de bir yenisi eklenmiş, müfterilerin alçakça faaliyetlerine devam ettiği görülmüştür. İlçe teşkilatımıza istifa ile ilgili herhangi bir dilekçe ulaşmadığı gibi, genel merkezimizle, seçim merkezimizle, il teşkilatımızla yaptığımız görüşme neticesinde bahsedilen 126 kişinin istifası ile ilgili bir talebin bulunmadığı görülmüştür. Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne karşı yapılan algıya maalesef ilçemiz de dahil olmuştur. Sayın Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli\'nin de dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi\'nin kapısı herkese açıktır. Bizim insan kaybetmek, adam harcamak gibi bir lüksümüz yoktur lakin aynen gelene açık olduğu gibi gidene ya da gitmek isteyenlere de kapımız açıktır\" dedi.

İstifacılar ise dilekçelerin toplu halde değil, ilçe başkanlığına tek tek ve yeniden verileceğini belirterek, \"İstifamızın arkasındayız\" ifadelerini kullandı.