"MHP için kurultay kararı veren mahkeme kabul gerekçesinde Bahçeli'nin sözlerine atıf yaptı"

Ankara 12'nci Sulh Hukuk, MHP'ye kayyum atanmasının gerekçesinde, 531 delegeye rağmen kongre çağrısı yapılmadığını belirterek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'O imzaları hâkime verin' demecini hatırlattı

MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre talebiyle açtığı ve Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın gerekçeli kararında partiye kayyum atanmasında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin “Bizimle değil, mahkemelerde haklarını savunmalarını tavsiye ederiz" sözlerinin etkili olduğu ortaya çıktı.

Yeni Yüzyıl'da yer alan habere göre, gerekçeli kararda, MHP'nin yetkisizlik iddiasına rağmen Siyasi Partiler Kanunu, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu gereğince bu davada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğu belirtildi. Kararda MHP Tüzüğü'nün büyük kongre üyelerinin 1/5'inin başvurusu üzerine olağanüstü büyük kongrenin toplantıya çağrılabileceği hükmünün yer aldığı ifade edilerek bu hükmün yönetime takdir yetkisi vermedi belirtildi. Kararda MHP'nin 1232 delegesinden 245'inin başvurusu yeterliyken olağanüstü kongre talebinde bulunanların sayısının 531 kişi olduğuna işaret edilerek, ancak parti genel merkezince olağanüstü büyük kongre çağrısının yapılmadığının mahkemeye iletildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda "Buna rağmen davacı vekillerince dosyaya sunulan haber çıktılarından, genel başkan ve yöneticiler tarafından olağanüstü kongre çağrısı doğrultusunda işlem yapılmayacağı, bu hususta mahkemeye başvurmaları gerektiği yönündeki beyanlar birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafça olağanüstü kongre çağrısının yanıtsız bırakıldığı anlaşılmakla mahkememizce açılan davanın kabulüne karar verilmiştir" dendi.

İşte o sözler

MHP lideri Bahçeli, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada MHP’nin kongre tarihinin 18 Mart 2018 olduğunu belirterek muhaliflerin topladığı imzalar için de şunları söylemişti: “İmzayı kim ne kadar toplarsa toplasın, kabulü mümkün olmayacak. Yasal haklarını kullanma yolu da açık olacaktır. Onun için bizimle değil, mahkemelerde haklarını savunmalarını tavsiye ederiz.”