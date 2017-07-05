MHP, iç tüzük değişikliğinde hangi maddelere 'soğuk' bakıyor?

TBMM iç tüzüğünde yapılacak değişiklik taslağı için AKP ve MHP resmi toplantılarını yarın (5 Temmuz) saat 13.00’da yapacak. AKP’nin taslak metni üzerinde aranacak toplantı öncesinde MHP’nin ‘soğuk’ durduğu başlıklar da belli oldu.

MHP, yoklama, gurup önerileri ve vekillere para cezasına ‘soğuk’

T24’ün aldığı bilgiye göre MHP, AKP’nin Genel Kurul'un çalışması halinde her gün verilen gurup önerisi uygulamasına haftada bir ve öneri sahibine istenen 5 dakikalık sınırlamaya sıcak bakmıyor.

MHP, gurup öneriye bir düzen getirilmesine karşı değil ancak öneri üzerinde tüm partilerin eskisi gibi konuşmasını istiyor. AKP’nin Genel Kurulda şahsiyete yönelik hareket eden ve küfür eden vekillere yönelik para cezası verilmesi önerisine de ‘soğuk’ duruyor.

13 ya da 15 maddelik sınırlı değişiklik

İç tüzük değişikliğinin 13 ya da 15 maddeden oluşacağı belirtiliyor. Dar kapsamda tutulacak değişiklik için yarın saat 13.00’de taraflar bir araya gelecek. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın yürüttüğü görüşmelerin yarın yapılacak ilk resmi toplantısına AKP’de Abdülhamit Gül ile MHP’den Mehmet Parsak da katılacak.

AKP, taslak metin de mutabakat sağlanması durumunda bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulmasını ve 11 Temmuzda da Anayasa Komisyonu’nda görüşmelere geçilmesini planladı.

“Yoklama“ nasıl olacak?

AKP, muhalefetin sık sık başvurduğu yöntemlerden biri olan yoklama isteminde de değişiklik yapılmasından yana. Genel Kurul açıldığında yapılan yoklamanın yeterli sayılmasını ve başka yoklama istenmemesini öneriyor. MHP bu öneriye soğuk. Kanun görüşmelerinde maddelere geçilirken ve tezkere görüşmelerinde yoklamanın olması gerektiğini savunuyor.

AKP, genel kurulun çalışma düzenini bozan vekillere kınamanın yanında para cezası verilmesini de istiyor. MHP böyle bir düzenlemenin çoğunluğu elinde bulunduran partinin bir baskı unsuru olabileceği gerekçesiyle maddeye de sıcak bakmıyor…

İç tüzük değişikliğinin sadece genel kurulla sınırlı kalmayacağı komisyonlar içinde yeni düzenleme getirileceği belirtiliyor. Komisyonlarda, konuşma sürelerinin sınırlandırılacağı belirtiliyor.

Kanun teklifi gibi görüşülecek

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Anayasa Komisyonu'nda 11 Temmuz'da başlaması beklenen görüşmelerin tamamlaması halinde rota Genel Kurul'a çevrilecek. İç tüzük değişikliği yürütmenin bir işlemi olmadığı ve AKP'nin teklifi olduğu için görüşmeler kanun teklifi olarak yapılacak. Genel Kurul'da hükümet sıraları boş kalırken komisyon sıralarına Anayasa Komisyonu oturacak. Bir Meclis Başkanvekilinin de komisyon sırasına oturabileceği belirtiliyor. Bir kanun teklifi görüşmeleri nasıl yapılıyorsa iç tüzük de öyle görüşülecek.

CHP ve HDP Genel Kurul'a girerse?

İç tüzük düzenlemesinin madde madde görüşülmesi bekleniyor. Her madde üzerinde önerge verilebilecek. CHP ve HDP'nin Genel Kurul’a girmesi durumunda verecekleri önergelerle bir maddenin görüşülmesi ve oylamasının bir saati bulacağı da söyleniyor.

Cumhurbaşkanı'na gitmeyecek

İç tüzük yürütmeyle ilgili bir işlem olmadığı için Cumhurbaşkanlığına gönderilmeyecek:

"İç tüzük değişikliği Cumhurbaşkanı'nın yayımına bağlı olmaksızın Meclis tarafından karar başlığı adı altında yayımlanacak. Resmi gazete de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek."

Anayasa Mahkemesi yolu açık

İç tüzük değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürülebiliyor. 1990'larda böyle bir başvuru yapıldığı belirtiliyor.