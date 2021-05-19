MHP: Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs mesajının manşette yer almadığına dikkat çekerek, "Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?" diye sordu.

Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarına yer verilirken MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yer verilmedi.

Gür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi? Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var?" ifadesini kullandı.