"MHP, her konuda AKP'ye destek sağlamayacak"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla gerçekleşti. AKP’nin 295 milletvekiliyle parlamentoya girmesi, MHP’yi kilit parti konumuna getirirken, yeni hükümet sisteminde MHP’nin en önemli stratejisini Meclis oluşturacak. AKP’nin herhangi bir yasa yaparken öncelikle “MHP’nin görüşünü ve onayı alması gerekeceğine, aksi takdirde parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağına” dikkat çekiliyor.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, seçimin ardından AKP’ye 5 yıl daha destek vereceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu süreçte yol haritasını da belirledi. MHP’nin AKP’ye desteğinin her konuda olmayacağı kaydedildi. Bu destek başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumsal yapısının oluşturulması, ekonomi, terörle mücadele, sosyal adalet, insan hakları, adil yargı ve hukuk gibi konularda olacak.

"Her parti kendi tüzel kimliğini koruyacak”

MHP yönetimi, ‘cumhur ittifakı’ oluşturulmadan önce Genel Başkan Bahçeli’nin yaptığı “Her parti kendi tüzel kimliğini koruyacak” açıklamasına da dikkat çekiyor. MHP’nin ittifak çerçevesinde kendi tüzel kişiliğini koruyup seçmenlerden oy istediğine atıfta bulunularak, “49 yıllık geçmişe sahip olan partinin her konuda AK Parti’ye destek vermeyeceği” de ayrıca vurgulanıyor. MHP’nin 2023’e dek sürmesi beklenen desteğinin “kırmızı çizgilerini koruyarak devam edeceği” belirtiliyor.

MHP’nin seçim beyannamesinde vaatleri arasında bulunan ‘uzman çavuşlara kadro verilmesi, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, üniversite sınavının kaldırılması, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgüt üyeleri, tecavüzcüler, kadın ve çocuk istismarcıları hariç kader mahkûmlarına af getirilmesi’ gibi başlıklarda Meclis’e yasa teklifi sunacağı ve bu gibi toplumsal konularda AK Parti’nin de “elini taşın altına koymasını isteyeceği” vurgulanıyor.

MHP’nin aldığı sonuç coşkuyla karşılanırken, bazı partililerin akıllarında “Kabinede yer alacak mıyız?” sorusu da belirdi. Ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli kabinede yer alma konusuna sıcak bakmıyor. MHP’de, seçimlerden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kabinede MHP’li bakan olabilir” sözleri için “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede MHP’li bir bakan istiyorsa, kendisinin dışarıdan, milliyetçi camia içinden atamada özgür olduğu” yorumları yapılıyor.