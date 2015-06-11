Yeni Şafak'a göre MHP tabanı AKP ile koalisyon istiyor, Türkiye'ye göre 'Bahçeli milli dava refleksi' gösterecek

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ve Türkiye gazetesi, 7 Haziran seçimi sonrası ortaya çıkan koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, Ankara kulislerinde de konuşulan AKP'nin birinci önceliği MHP'yi üstü kapalı bir şekilde överek koalisyon çağrısı yaptı.

Yeni Şafak'ın "MHP tabanında AK Parti baskısı" başlığıyla yayımladığı haberinde, "Seçimlerin ardından ortaya çıkan tablo nedeniyle kilit partilerden birisi haline gelen MHP’ye tabandan ve partiye yakın iş dünyasından ‘AK Parti ile koalisyon’ talebi geldiği öğrenildi" denildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ancak istişarelerini sürdüren Bahçeli’nin, 'Bütün formüller denensin, olmazsa bize gelsinler' diyerek önerilere mesafeli durduğu öğrenildi."

Türkiye gazetesinde "MHP'nin devlet refleksi" başlığıyla yayımlanan haberde de, MHP lideri Devlet Bahçeli "Zor zamanlarda hep sorumluluk aldı yorumu" yapıldı.

"Ankara'da AK Parti'yle isme en çok anılan lider ise, meydanlarda en sert ifadeleri kullanmasına rağmen şu an kilit konumdaki Devlet Bahçeli" denilen haberde, gerekçe ise şöyle açıklandı:

"Bunun en büyük nedeni ise, geçmiş dönemlerde MHP'nin 'milli' gördüğü kritik bazı konularda hükümete destek vermesi. AK Parti ve MHP'nin ortak paydada buluştuğu birçok konu var."

İşte Türkiye ve Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfaları: