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Politika

MHP Gümüşhane'de farkı arttırarak kazandı

AKP'nin yaptığı itiraz üzerine Gümüşhane'de yeniden sayım yapıldı. MHP adayı Canlı, 31 olan oy farkını 34'e çıkardı.

02 Nisan 2009 03:00

Gümüşhane'de, belediye başkanlığı seçimini 31 farkla MHP'nin kazanmasının ardından AKP'nin yaptığı itiraz üzerine yeninden başlatılan oy sayım işlemi tamamlandı. MHP adayı Mustafa Canlı'nın, AKP adayıyla 31 olan oy farkını 34'e çıkarttığı öğrenildi.

AKP Gümüşhane İl Başkanlığı'nca, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na bazı geçerli oyların geçersiz sayıldığı gerekçesiyle yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından başlatılan oyların yeniden sayım işlemi, bugün saat 21.00 sıralarında tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, oy sayımı sonrasında MHP ile AKP'nin adayı arasında 31 olan oy farkı 34'e çıktı. 2 dönemdir MHP'den Gümüşhane Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Canlı, AKP adayı Ercan Çimen'i geçerek 3'ncü kez belediye başkanlığını kazandı.

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