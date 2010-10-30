MHP, Gülen cemaatinden geri adım bekliyor

T24 - MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Celal Adan, "Referandum sürecinde cemaate yakın yayın organlarının kullandığı dil, yaptıkları propaganda doğru olmadı. Geri adım atılacağına inanıyorum. MHP, tüm cemaatlere eşit mesafededir" diyerek Gülen cemaatinin "geri adım" atacağını beklediğini dile getirdi.



Akşam gazetesinden Burcu Bulut'un "'Açılım' İmralı'ya endekslendi" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2010) yazısı şöyle:





'Açılım' İmralı'ya endekslendi



Başörtüsü sorununun hükümet tarafından bloke edildiğini belirten Adan, 'Demokratik açılım'ın ise İmralı'ya endekslendiğini söyledi. Adan, 'Terazinin bir kefesinde silah bir kefesinde pazarlık var. Bu şekilde barış mümkün değil' dedi

Geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi partiler arasındaki rekabet kıyasıya devam ediyor. Kim bilir belki de bu yarıştan olsa gerek, anayasa değişikliğiyle ilgili uzlaşamayan partiler, Kürt meselesi, başörtüsü gibi konularda da fikir birliği içinde değiller. AKŞAM gazetesi olarak MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Celal Adan'dan yaşanan süreci kendi perspektiflerinde değerlendirmesini istedik. Türkiye'nin gündemini saran bu sorunlara yaklaşımları nasıl? Gerçekten samimiler mi? Kendilerini nerede görüyorlar? Kitle partisi olduklarına inanıyorlar mı? İşte tüm bu sorulara Başdanışman Adan'ın verdiği yanıtlar:



Türkiye'ye dayatma var



- Bugün kimlikler üzerinden siyaset yaptığınızı düşünenler var. MHP'nin, her kesimi kucaklayan bir kitle partisi olduğuna inanıyor musunuz?



MHP Türkiye sosyolojisinin bir gerçeği. Milliyetçilik bu ülkedeki herkesin korkusuzca yaşadığı, geleceğe dair umut beslediği bir fikriyat. Bununla birlikte bence Cumhuriyet döneminin en büyük projesi İstanbul'dur.





İstanbul'da 12 milyon insan yaşıyor. Soruyorum günlük referanslarında İstanbullular neyi kullanıyorlar? Ev alırken ırk, mezhep, bölge gibi kategoriler önlerine çıkıyor mu?



Hiç sanmam. Türkiye'deki tüm vilayetlerin birleşme noktası olan İstanbul gibi MHP de kimlik siyaseti yapmıyor, herkesi kucaklıyor. Ama Türkiye bir dayatma ile karşı karşıya bugün.





- Nasıl bir dayatma bu?



Türkiye, AB ülkeleri ve Amerika tarafından yönlendiriliyor. Bugün Türkiye'nin başına musallat edilen gerçeklikte bunu aramak gerekiyor. Güneydoğu'da cereyan eden hadiseler hep bu yüzden.





- Kendinizi nerede görüyorsunuz? Nasıl bir MHP var Türkiye'de?



MHP Türkiye'nin en köklü partisi. Fakat Cumhuriyet tarihinde görülmemiş iftiralarla karşı karşıya. Son derece başarısız olan bir referandum sonucu var. Yüzde 58'le anayasa değişikliklerinde zafere ulaşıldığının düşünülmesi ancak Türkiye'de olur. Oysa bizi yönetecek olan anayasanın en az yüzde 80 destek alması gerekiyordu.





- Hedeflenen neydi peki?



Bana göre, MHP ile hesaplaşmalarının nedeni, MHP'nin meşru zeminde kalması, demokrasiye inanması, millet iradesine talip olmasıdır. AKP'nin düzenini ancak MHP bozar, CHP

bozamaz. AKP'nin rakibi MHP'dir.





- MHP'nin türban sorununa bakışı nasıl?



Başörtüsündeki çatışmayı toplumsal bir acı olarak değerlendirmekteyiz. MHP, bunun ortadan kalkması için AKP'ye destek verdi. MHP, dün durduğu yerin bugün de arkasında. Meseleyi istismar etmek değil, bu meseleye son vermek istiyor. Ama AKP sorunu çatışmacı bir üslupla yönetiyor. 'CHP sattı, öbürü yapmadı' diyerek sorunu bloke ediyor.



Gülen okullarına faydamız oldu



- Bahçeli, Gülen cemaati için 'Her konuda MHP'yi eleştiriyorlar' dedi. Neler mesela?



Cemaatlerin siyaset dışı kalması gerektiğini de söyledi. 'Cemaat mensubu olmak kötü bir şey değildir' dedi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Fethullah Hoca'nın kurduğu okullara herkesten çok bizim faydamız oldu. Ama referandum sürecinde cemaate yakın yayın organlarının kullandığı dil, yaptıkları propaganda doğru olmadı. Geri adım atılacağına inanıyorum. MHP, tüm cemaatlere eşit mesafededir.





- Gelecek seçimlerde MHP'nin baraj sorunu olabilir mi?



İftiralardan biri de bu. MHP için referandumdan sonra baraj sorunu var diye yaygara koparıldı. MHP ne yapmış da barajın altında kalacak? MHP, milletin koruyacağı, AKP'nin alternatifi olan bir partidir.



İstanbul projesi çok yakında!



- Büyük şehirlerde daha etkin olabilmek için çalışmanız var mı?



Devlet Bahçeli İstanbul'la çok ilgili. İstanbul'da organize sanayi bölgeleri, küçük-orta boy işletmeler ve esnaf kuruluşlarıyla hemen hemen her gün bir araya geliyor. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 300 bin kişi istihdam eden bir yer. Geçenlerde Bahçeli oradaydı ve önemli temasları oldu. Anadolu yakasında ayın 31'i sonrası için bir hazırlığımız var. Dudullu Organize Sanayi, İMES gibi yerlerdeki işletmelerle toplantılar yapacağız. İstanbul'un kültür, finans ve turizm merkezi olması konusunda MHP'nin büyük bir çalışması var. Yakında kamuoyuna açıklayacağız. Bu çalışmaları İstanbul İl Teşkilatı sürdürüyor.



Çözüm, eşitliği görmek



- Kürt sorunuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?



MHP, Türkiye'yi kucaklarken macera peşinde değil! Hükümet bu meseleyi tartışmaya açarak en büyük hatayı yaptı. Biz bin yıldır aynı kazanda kaynıyoruz. Kız almışız, kız vermişiz maalesef bu basit bir şeymiş gibi algılanır hale geldi. Çünkü televizyonlarda fazlasıyla istismar edildi. Bugün Türkiye'yi ayrışmaya zorlayan bir süreç yaşanıyor. Ama milletin sağduyusu bu meselenin önüne geçecektir.



Başörtüsü sorunu bloke edildi



- Nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz?



Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da yaşayanları Yozgatlı'dan, Kayserili'den ayıran bir bakış açısıyla meseleye bakmıyoruz. Orada bir zafiyet var. Bu boşluk silahlı teröre dönüşmüş durumda. Silahlı terörün istediği de bağımsız Kürt Devleti. Buna karşı AKP'nin, CHP'nin, sivil toplum örgütlerinin kullandığı dil aynı olmalı. Türkiye'deki tüm vatandaşlar eşittir. Çözüm, bu eşitliği görmekten geçer.





- Aktörler üzerine düşeni yapmıyor mu sizce?



Türkiye'nin tarihinde yeterlilik ve yetersizlik çok. Hasan, Veli dediğimiz insanların problemlerini dışarıya ihale edemeyiz. Daha çok AB ekseninde yürüyor olaylar. Türkiye'nin bu sorunu o eksene taşımaya hakkı yok. Çözüm üretenler milletvekilleri, siyasi partiler olmalı. AK Parti'nin açılım adı altında başlattığı süreç son derece yanlış yönetildi.





- Neler yapılabilirdi?



Önce 'açılım' dediler. Başlıkları 4-5 ayda oturdu. Sonra 'Milli Birlik Beraberlik Kardeşlik Projesi' dediler. Halen altı doldurulmuş bir süreci ortaya koyamadılar. Sürecin geldiği nokta şu: 'Abdullah Öcalan isterse!' Hükümetin başlattığı süreç, bugün 'Apo isterse olur istemezse olmaz' noktasına gelmemeliydi. İmralı'ya endeksli bir hale geldik. Terazinin bir kefesinde silah diğer kefesinde pazarlık var. Bu şekilde barış mümkün olabilir mi?



MHP pazarlık yapmaz



- MHP çözüm noktasında nerede duruyor?



MHP lideri Devlet Bahçeli, tarihi görev yapmaktadır. Kürt sorununun çözümü için milletimizin iradesine başvuran bir strateji izlemektedir ve MHP, eli silahlı insanla pazarlık yapmaz.





- Paylaşmak istediğiniz bir anektod var sanırım...



Ağrı MHP İl Başkanı Mustafa Kılıçarslan çok değerli bir insandı. Kürt kökenliydi. Kendisini komünist diye nitelendiren bir grup Kılıçarslan'ı vurdu. Geçenlerde ailesini ziyaret ettim. PKK'lı biri geliyor yanlarına ve 'Başbakan, Cumhurbaşkanı, 'barışalım' derken sizin derdiniz ne?' diyor. İşte siyasallaşmaya en güzel örnek!





- Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olarak kendisini eleştirdiğiniz oluyor mu? Bahçeli nasıl bir lider?



Devlet Bahçeli, kapısı herkese açık olan bir lider. Herhangi bir vatandaş genel merkeze gidip, kendisiyle rahatlıkla görüşebilir. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasilerden biri. Çok okuyan, partide, patililerle birlikte yaşayan, halkla birikte yaşayan lider.