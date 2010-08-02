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Politika

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ŞANDIR TARSUS (A.A)

02 Ağustos 2010 03:02

-MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ŞANDIR TARSUS (A.A) - 01.08.2010 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, ''12 Eylül günü yapılacak olan referandumda halk 'hayır' oyu vererek, hem AKP'yi hem de PKK'yı durdurmalı'' dedi. Şandır, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek beldesinde gerçekleştirilen 15. Geleneksel Karboğazı Zafer Şöleni'ndeki konuşmasında, ''referanduma sunulan Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin birliği ve geleceği açısından bir yıkım projesi olduğunu'' savundu. Türkiye'nin en önemli zenginliği ve stratejik değerinin Türk milletinin birliği olduğunu vurgulayan Şandır, ''Başbakanın Kürt açılımı siyaset üreterek ve buna dayalı hukuk kurarak PKK'nın isteklerinin gerçekleştirilmesidir. Başbakanın demokratik açılımı aslında PKK açılımıdır ve bu bir yıkım projesidir. Halkımız 12 Eylülde sandıkta AK Parti'nin PKK açılımını, milleti ayrıştıran, alt üst kimlik diye bölen siyasetini oylayacaktır. Halk, 'hayır' oyu vererek, hem AKP'yi hem de PKK'yı durdurmalı'' dedi. Konuşmaların ardından şölen kapsamında verilen konserleri çok sayıda vatandaş izledi.

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