MHP Grup Başkanvekili Akçay: Af teklifinin arkasındayız

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, çeşitli suçlardan hüküm giyenlere af getiren TBMM\'ye sundukları yasa teklifinin takipçisi olduklarını belirterek, \"Biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. \'Şu gün bu saat\' demek mümkün olmaz; Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini çıkması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, DHA\'ya yaptığı açıklamada MHP\'nin seçim beyannamesinde de yer alan, çeşitli suçlardan hüküm giyen tutuklulara af getiren yasa teklifinin arkasında ve takipçisi olduklarını belirtti. MHP Grup Başkanvekili Akçay, \"Biz af konusunda teklifimizi verdik. Meclis\'e sunduk. Önümüzdeki süreç içerisinde ille de moda mod değil de, uzlaşılarak çıkmasından yanayız. Bu çerçevede biz verdiğimiz bu teklifin arkasındayız. \'Şu gün bu saat\' demek mümkün olmaz; Meclis gündemi çerçevesinde, bütün siyasi aktörlerin gündemi çerçevesinde, ortak mutabakat çerçevesinde çıkabileceğini çıkması gerektiğini düşünüyoruz. O konunun da takipçisiyiz. Milletimizi ilgilendiren her mesele, bizim yerel seçim beyannamemizde olacaktır\" diye konuştu.

\'ÇARŞI HERŞEYE KARŞI MANTIĞI\'

Akçay, muhalefet partilerinin AK Parti\'yi eleştirirken, MHP\'yi de bu eleştirilere katmasını değerlendirerek şöyle dedi:

\"Eleştirilerden rahatsız olmuyoruz. Bilakis memnun oluruz. Yapılması da gerekir. Sadece \'Cumhur İttifakı\'nı eleştirmek olmaz. Bir de \'Cumhur İttifakı\'nın karşısında oluşan ittifakın da eleştiriye açık olması gerekir. Bu eleştirinin doğru bir düzlemde yapılması gerekir. Biz MHP olarak öteden beri bir muhalefet anlayışımız var. \'Muhalefet yapmak\' demek her şeye karşı çıkmak, iktidar düşmanlığı yapmak değil. MHP olarak bize göre; siyaset bir rekabet ve yarış meselesidir. Her partinin kendi kurumsal kimliği, bir yapısı söylemi var. \'Çarşı her şeye karşı \' mantığı ile hareket etmek ne o partiye ne de o muhalefet partisine ve ülkeye bir faydası olur. Siyasi parti olarak bir muhalif yapımız var. Ama bu iktidar düşmanlığı yapmak demek değil. MHP olarak \'Cumhur İttifakı\' anlayışımız da bu yöndedir. Parti olarak görüşlerimizi dile getiriyoruz, eleştirilerimizi söylüyoruz.\"

YENİ SİSTEM VE YAPILMASI GEREKENLER

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde eksikliklerden çok yapılması gereken konular olduğuna da ifade ederek şöyle devam etti:

\"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin genel mantığı, denge denetim üzerine oturan bir sistemdir. Yasama ve yürütme arasındaki fark belirgin şekilde ayrılmıştır. Kanun yapmada tek yetkili yasama organı. Hükümet sadece bütçe teklif ediyor. Yeni sistemin mantığını düşündüğümüzde; bütçe önemli bir çalışma. Yeni sistemde; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu kapasite olarak biraz güçlendirmek gerekecek. Kesin hesap plan bütçe komisyonunda görüşülüyor. Yeni bir denetim komisyonu oluşturabilir, bu denetim komisyonuna ihtiyaç olacaktır. Bütçe dökümanları binlerce fasıldan oluşuyor, binlerce sayfayı bulan ve uzmanlık isteyen bir konu. Milletvekillerinin bunlara ulaşması kolay değil. Kuvvetler ayrılığı daha belirgin hale geldi. Ancak bu iki kuvvet arasında bir temas, iletişim olmayacağı anlamına gelmez.\"

\'İKİ ERKİN ARASINDA KALIN DUVARLAR YOKTUR\'

\"İki erkin arasında kalın duvarlar, kale surları yoktur\" diyen Akçay, \"Yürütmenin uygulamaya koyacağı bir diğer husus TBMM mutlaka yürütme ile son derece sağlıklı, kurallara bağlanmış, kurumsallaşmış ilişkilerinin olması gerekir. Yürütmenin de kendi uyguladığı bu kanunların uygulanma sonuçları ile ilgili TBMM\'ye bilgilendirme yapabilmeli. Yasaların uygulanmasından dolayı yaşadığı sıkıntıları, TBMM\'ye iletebilmeli. Başka ülkelerde de zaman zaman hükümet başkanı Meclis\'e ya da senatoya mektup yazıyor. Bunlar mutlaka yerine oturacaktır.\"

YENİ İÇTÜZÜK

Erkan Akçay, sisteme uygun olarak hazırlanan TBMM İçtüzüğü ile ilgili olarak da, \"Yeni içtüzük konusunda acele etmemek gerekir. Biraz da yaşayarak, tartışarak, görerek bunu gerçekleştirmekte yarar var. Önümüzdeki 6 ay veya yıl içerisinde yapılabilir\" diye konuştu.



