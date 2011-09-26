-MHP görüşme ekibini belirledi ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - MHP, yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde AK Parti heyeti ile görüşecek ekibini belirledi. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 28 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'de parti genel merkezinde yapılacağı belirtilerek, şu bilgi verildi: ''AK Parti'nin, MHP'den 'Yeni Anayasa Çalışmaları' hususunda, düşüncelerimizi karşılıklı olarak paylaşmak maksadıyla talep etmiş olduğu görüşme isteği kabul edilmiş olup; bu görüşme parti genel merkezimizde 28 Eylül 2011 Çarşamba günü Saat 11.00'de yapılacaktır.'' Açıklamada, Genel Başkan Yardımcıları Faruk Bal ve Prof. Dr. Münir Kutluata, Prof. Dr. Tunca Toskay, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve MHP Grup Başkanvekili Dr. Oktay Vural'ın görüşmelere partiyi temsilen katılacağı bildirildi.