MHP: Gerçekler ortaya çıkarsa Ahmet Davutoğlu mahcup olur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. "Gerçekler ortaya çıkarsa Ahmet Davutoğlu mahcup olur" diyen Yalçın, "Biz AK Parti'nin içişlerine karışmıyoruz, karışmayız. Davutoğlu zorlayacak olursa, defterler açılırsa çok zorda kalır. Şansını zorlamasın" ifadesinin kullandı.

CNN Türk’te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında istifa tartışmaları, kulislerde konuşulanlar, partiler arasındaki ittifaklar ve anlaşmazlıklar konuşuldu.

Programa reklam arasındayken telefonla ulaşan ve bazı özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'na göndermede bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre canlı yayında yapılan o konuşma şöyle:

Yalçın önce canlı yayında telefondan Hande Fırat'a bir mesaj gönderdi. Fırat, Yalçın'ın koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamalarını okudu. Fırat, Yalçın'ın, "Koalisyon teklif edilmediği gibi, 1 Kasım seçimine gidileceği anlaşıldığında, suçun MHP üzerine atılması Davutoğlu tarafından planlandı. Seçim meydanlarında da bu aleyhimize kullanıldı. Davutoğlu geldiğinde koalisyon teklifiyle gelmedi. ‘Bu iş bitti. Seçime gidiyoruz’ dedi ve çay içildi. Orada muhattabımız Erdoğan değildi, Davutoğlu'ydu. Gerçekler ortaya çıkarsa Ahmet Davutoğlu mahcup olur. Biz AK Parti'nin içişlerine karışmıyoruz, karışmayız. Davutoğlu zorlayacak olursa, defterler açılırsa çok zorda kalır. Şansını zorlamasın" dediğini aktardı.

Semih Yalçın’ın bu sözlerine görüşmelerde bulunan AKP’li Faruk Çelik’ten itiraz geldi.

Çelik bu iddiaları reddeden bir açıklama yaparak Davutoğlu’nun orada sadece koalisyon görüşmeleri için bulunduğunu anlattı.

O dönem koalisyon görüşmelerine AKP adına katılan Şanlıurfa AKP milletvekili Faruk Çelik, koalisyon görüşmelerinde amacın hükümet kurmak olduğunu ancak MHP'nin koalisyona yanaşmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır cümleler kullandığını ifade etti.

Çelik şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu ile birlikte CHP ve MHP ile yaptığımız görüşmelerde ana amaç hükümet kurmaktı. Koalisyon kurma amacıyla partilere gidildiğini çok net söylüyorum.

O gün o toplantıda MHP Genel Başkanı'nın tutumu, AK Parti'ye bakışı çok farklıydı. Nitekim çok ağır cümlelerde kullandılar Cumhurbaşkanımız hakkında.

Sayın Başbakan Davutoğlu da de gerekli cevabı verdi. Ayrıca MHP bize koalisyona kapalı olduklarını, CHP ile bir koalisyonu değerlendirmemizi tavsiye ettiler.

O gün MHP koalisyondan yana tavır içinde değildi. MHP çok net, keskin bir tavırla kendilerinin koalisyonda olmayacaklarını belirtti ve bize CHP'yi adres gösterdiler."

“Bahçeli'den izin almadan açıklayamam"

AKP’li Çelik'in açıklaması sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir kez daha telefonla ve bu kez canlı yayınla programa bağlandı. Yalçın, Davutoğlu'nun kendilerine koalisyon görüşmeleri için gelmeden önce zaten kamuoyuna seçim hükümetine gidildiğini açıkladığını belirtti ve Davutoğlu'ndan net bir koalisyon teklifi gelmediğini söyledi. Yalçın ayrıca Çelik'in “Cumhurbaşkanımız hakkında ağır konuştular” sözlerine de sert yanıt verdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

“Sosyal bölünmeyi sonlandırmak ve toplumsal mutabakat adına AKP ile CHP'nin bir araya gelmesini genel başkanımız söylemişti. Ancak bu görüşmeler olumsuz sonuçlandığında Davutoğlu, bize gelmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkarak, 'Süreç seçim hükümetine gidiyor ama son bir kez de MHP ile görüşeceğiz' dedi. Son olarak da bize geldi. Daha bize gelirken anayasa gereği seçim hükümeti kurulacağını açıklayarak gelmişti. Faruk Bey yanlış bilgilendiriyor. Yanıltıcı ifadeler vermesini pek anlamlandıramadım.

Görüşmeye geldiklerinde sayın Bahçeli, 'Biz şimdi koalisyon kurabilecek miyiz?' dedi. Davutoğlu cevap vermedi. Faruk Bey devreye girerek muğlak şekilde 'Orayı çözeriz' dedi. Ama sayın Davutoğlu'ndan bu teklif net olarak gelmedi. Bakın tekrarlıyorum, net şekilde koalisyon teklifi gelmedi. Maalesef net bir teklif gelmediği için ayrıntılı görüşmelere gidilemedi.

Bakın sayın Çelik, biraz önce Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı hakkında ağır şeyler söylediğini belirtti. Ama o sözler zaten genel başkanımızın kamuoyunda söylediği sözlerdi. Ama o konuda sayın Davutoğlu bazı görüşlerini belirtti. Bunu sayın genel başkanımdan izin almadan açıklayamam.”