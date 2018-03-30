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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik" açıklaması yapmıştı

30 Mart 2018 22:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik. SDG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır" dedi.

Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır.

Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir. Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir. 

Suriye’nin Kuzeyi’nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır. Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah’a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir.

 

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