MHP Genel Başkanı Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ne söylediğinin farkında olmadığını ve ölçüyü kaçırdığını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beraberindeki heyetle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek selamlaşan Bahçeli, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı.

Daha sonra anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçen Bahçeli, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil"

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığını ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Bahçeli, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum" dedi.

Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında "dost görünümlü mihraklar" ifadesini kullandığı anımsatılarak, "Başkan Erdoğan da stratejik ortağın Türkiye'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Neler söylersiniz" sorusuna ise "Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o" yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin bir soru üzerine de "Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir." diye konuştu.