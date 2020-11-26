MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Tam bağımsızlık mücadelesi veren Cumhur İttifakı karşısında, CHP ve yancıları mandacı çizgide duruyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Tam bağımsızlık mücadelesi veren Cumhur İttifakı karşısında, CHP ve yancıları mandacı çizgide duruyor" görüşünü savundu.

"Jakoben CHP solcu olmayana hayat hakkı tanınmayacağını peşinen ilan etmiş oldu"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Kılıçdaroğlu, siyasi görüşlerini desteklemeyen milyonlarca vatansever öğretmene hakaret ederek en temel demokratik haklardan birini çiğnedi. Siyasi görüş ve parti tercih hürriyetini tanımayan Jakoben CHP, böylece solcu olmayana hayat hakkı tanınmayacağını peşinen ilan etmiş oldu." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Kılıçdaroğlu, hızını alamayıp MHP’nin Ak Parti’yi tehditle esir aldığını da öne sürdü. B. Arınç’ı koçbaşı yaparak Cumhur İttifakı kalesine saldıranlar nasıl darmadağın oldularsa, bu kuyruklu yalan da millî mutabakata dayalı siyasi ortaklığın sağlamlığı karşısında tuzla buz olur." ifadesini kullandı.

Yalçın paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Diğer taraftan diplomat eskisi Ü.Çeviköz’ün CHP'de göreve getirildiği günden beri yaptığı açıklamalar, skandallar silsilesi gibi: “Türkiye S-400'den vazgeçmeli (05.01.2019).”, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası karaya oturdu (20.08.2019)”, “Türkiye, Libya'da çizgiyi aştı”.

CHP’li Çeviköz’ün incileri bitmek bilmiyor: “Türkiye’nin Suriye'deki konumu meşru değil (20.02.2020).”, “Türkiye Karabağ'a milis gruplar ve cihatçı gönderdi (28.09.2020).”, “S-400'ler hurdaya döndü (17.08.2020).”, “Joe Biden Türkiye için demokrasi vurgusu yapmalı (20.11.2020).”

"CHP’nin doludizgin ilerlediği hedef Amerikan mandası"

Tam bağımsızlık mücadelesi veren Cumhur İttifakı karşısında, CHP ve yancıları da Millî Mücadele’nin ilk yıllarında ki işbirlikçi ve köksüzlerin yaptığı gibi mandacı çizgide duruyor. ABD seçimleri resmîleşmeden Kılıçdaroğlu’nun Joe Biden’i ilk kutlayan politikacı olması tesadüf değil elbette… CHP’nin doludizgin ilerlediği hedef; ne Akdeniz, ne mavi vatan; dosdoğru Amerikan mandası…

"Yazıklar olsun!"

Yazıklar olsun! Atatürk’ün “Tam Bağımsızlık” parolasıyla kurduğu CHP, “MANDA” yanlısı bir dış politika takip ediyor. Yakında CHP’ye Joe Biden tarafından General Harbord kıvamında bir temsilci yollanırsa şaşmayın. Joe Biden’den daha koltuğa oturmadan Türkiye’de demokrasiye ayar vermesini istemesi kamuoyunda tepki toplayınca, mandacı Kılıçdaroğlu’nun kılıcını sallayan Ünal Çeviköz kıvırmaya başladı. Zırva tevil götürmez. Onca zırvayı yumurtlayıp sonra da çark etmeye kalkışmak, CHP’yi kurtarmaz. TBMM’nin millî egemenlik ve tam bağımsızlık temelinde kurulduğunu unutan iş birlikçi CHP’yi, vakti saati geldiğinde bu aziz millet sandıkta unutur."