MHP: Paralel yapı partimizi ele geçirerek bizi bir zırh gibi kullanmak istiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, mahkemenin kurultay kararı üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin olarak, "Gülenciler kendine sığınacak siyasi bir yapı arayışında. Paralel Yapı MHP’de yuvalanarak bizi zırh olarak kullanmak istiyor. Ama yanlış hesap Balgat’tan döner" görüşünü dile getirdi.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a konuşan Yalçın, "Baş paralelci Devlet Bahçeli'dir" sözleri sonrası hakkında inceleme başlatılan genel başkan adayı Meral Akşener için "Başından beri bu hanımefendi paralel yapı ile bağlarını, ilişkilerini saklamıyor. Cemaatle birlikte hareket etmek için onların mensubu olmak gerekmiyor. Cemaatten olmamak, onlarla organik bağ kurmaya ve siyasi emellerini birleştirmeye engel teşkil etmiyor" iddiasında bulundu.

Semih Yalçın, Yeni Şafak'tan Nil Gülsüm'e verdiği mülakatta da "Evet, intikam alınmak isteniyor. Ayrıca 7 Haziran'dan sonra teşekkül ettiği varsayılan yüzde 60'lık blokun kabili tatbik olmadığını herkes biliyordu. Bir algı oluşturuldu. Özellikle paralel yapının medya ve iş dünyası ayağındakiler bu algıya hizmet etti. Ama MHP bu algıyı dağıtınca partimizi CHP ve HDP ile biraraya getirmek isteyen küresel güçlerle onların taşeronu paralel yapının 'okyanus aşırı hesapları' bozuldu. Şimdi MHP bu yüzden hedefte" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtlayan (18 Nisan 2016) Semih Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Bazı medya kuruluşlarında MHP yönetimi başarısız olduğu, parti içi muhalefetin MHP'de sıçrama yapacağı söyleniyor. Ne diyeceksiniz?

Bugün genel merkezimizin karşısına dikilenlerin ekseriyeti, 1 Kasım seçimlerinde MHP'den aday gösterilmedikleri için partiden intikam almak niyetiyle ortaya çıkanlardır. Bunlar; seçim çalışmaları sırasında kıllarını kıpırdatmadı, arkadaşlarımızla omuz omuza vermedi. Teşkilatlarımızdan gelen davetlere icabet etmediler. Bu gibilerin şimdi ortaya çıkıp bayrağı zirveye taşıyacaklarını iddia etmesi inandırıcı da değil ahlaki de...

Mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

Bir sulh hukuk mahkemesinin siyasi partilerin kaderi hakkında belirleyici kararlar alması, anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı... Çünkü siyasi partiler dernek veya şirket değil. MHP gibi özellikle seçmen sayısı açısından üçüncü büyüklükteki ve üstelik Meclis'te temsil edilen bir partinin kayyuma teslim edilmeye kalkılması, zorlama bir karar. Bu kararı siyasi buluyor, isabetli görmüyoruz.

Yaptığınız itirazdan bir sonuç alınacağını düşünüyor musunuz?

Büyük bir yanlışın, üst mahkeme tarafından düzeltileceğine inanıyorum. Çünkü sadece Berlin'de değil Ankara'da da hâkimlerin olduğuna inanıyorum.

"MHP'yi dizayn etme çabası..."

Paralel Yapı neden MHP'yi ele geçirmek istiyor?

Bu yapı el birliğiyle MHP'yi ele geçirmeye ve burada yuvalanarak bizi zırh olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bu yüzden de kamuoyunda olmayacak bir olağanüstü kongre için rüzgâr estirip aday pazarlıyorlar. Ancak bu olacak iş değil. Burada bir gerçek daha ortaya çıkıyor. MHP'yi iyi tanımak için onunla münasebette olmak, orada milletvekilliği yapmış olmak yetmiyor. Kavganın, mücadelenin içinden gelip hareketimizin dokusuna, jargonuna hâkim olmak gerekli. Bu olmayınca da yanlış hesap bozulmaya mahkûm. MHP'ye yönelik bu kirli ve sinsi oyun tutmaz; yanlış hesap Balgat'tan döner.

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta, MHP üzerinde Pensilvanya operasyonuna işaret etti. Bunu biraz açar mısınız?

Paralel Yapı'yla iktidar arasında kavga kızışınca bu cemaatin mensupları yeni bir pozisyon alma ihtiyacı hissettiler. Gülen grubuna ait bütün kurum ve kuruluşların dağıtılmasından sonra ileri gelenleri, payanda yapacak bir başka siyasi yapı, sığınacak bir mecra aradılar. Bu kısmen CHP oldu. Ardından MHP'ye yanaşmayı denediler ama partimizin bu konuda tavrı başından beri Genel Başkanımız'ın okyanus ötesine dair açıklamalarıyla net olduğu için bunu başaramadılar. Seçimlerden sonra da MHP'yi dizayn etme operasyonunda başat rol üstlenmeyi denediler.

"Akşener bağlantıyı gizlemedi"

Meral Akşener daha önce "Gülen yanlısı polisler serbest bırakılacak" ve "Fetullahçı olsam gururla söylerim" gibi açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz?

Zaten başından beri bu hanımefendi Paralel Yapı ile bağlarını, ilişkilerini saklamıyor. Cemaatle birlikte hareket etmek için onların mensubu olmak gerekmiyor. Cemaatten olmamak, onlarla organik bağ kurmaya ve siyasi emellerini birleştirmeye engel teşkil etmiyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmayacağına göre, bu ifadelerden çıkan dumanlar da kader ve hesap birliği ateşinin kıvılcımlarını saçıyor.

"Paralel yapı, kan emici

küresel emici küresel bir vantuz gibi"

1 Kasım'da HDP'ye oy vereceğini açıklayan Nazlı Ilıcak'ın her yazısında Akşener'i desteklemesinde bir çelişki görüyor musunuz?

Bu hanımefendinin kişilik sorunları var. Aklı ve kafası karışık... O bakımdan söylediklerini fazla ciddiye almamak lazım. Ama öteden beri Nazlı Ilıcak bir Fetullah Gülen hayranı ve çoğu zaman onun söyledikleri cemaatin bakışını yansıtıyor. Gülen grubu içinde de ayrılıkçı Kürtçü gruplar ver ve zaman zaman o kesimden PKK'ya dolaylı destek verildiği biliniyor. Paralel Yapı "habis ur" ki bütün dokulara nüfuz etmek, yapıştığı her gövdenin kanını emmek üzere dizayn edilmiş bir küresel vantuza benziyor. Hanımefendinin Meral Akşener ismi üzerinde durması, Paralel Yapı'dan kamuoyuna bir mesaj içeriyor.

Kongreye gidilirse nasıl bir sonuç çıkar?Delegeler üzerinde bir araştırma yaptınız mı?

Kongrede hiç şansları yok. Delegelerimizin ve teşkilatlarımızın çoğunluğu Bu müzminmuhalifler; MHP tabanı ve teşkilatların ekseriyetinin olağanüstü kurultay istediğine kamuoyunu inandırmaya çabalıyorlar. 19 yıldır genel başkanlığı yürüten Sayın Devlet Bahçeli'nindelege ve teşkilat bazında hiç desteği yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar.

"MHP yeni yönetimiyle birlikte HDP ile koalisyona hazırlanıyor" iddialarına ne diyeceksiniz?

Köşe yazarları arasında komplo teorisyenliği ve siyaseti dizayn etme hastalığı modaya dönüştü maalesef. Bir tür iflah olmaz vehim hâlinde... Aklına esen bir görüş atıyor ortaya.Lağım suyuyla pınar suyu bir araya getirilip abdest alınabilirse, balık kavağa tırmanabilirse bu da mümkün olur.