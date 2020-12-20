MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: CHP İstanbul İl Başkanı'nın mesajı darbe ve kalkışma iması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 2021 bütçesinin Meclis'ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda "TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak" dediğini hatırlatarak, "Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. Bu bir darbe ve kalkışma imasıdır. CHP, üstlendiği antidemokratik misyonun şifrelerini bir kez daha bir il yöneticisi vasıtasıyla kamuoyuna duyurmuştur" yorumunu yaptı.

Yalçın, perşembe günü düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. FETÖ'nün Büyük Orta Doğu Projesi'nin (BOP) Türkiye ayağındaki planlamalar çerçevesinde 'içerideki taşeron' görevini üstlendiğini belirten Yalçın, sistemi yeniden dizayn etmek, siyaseti ve toplumu psikolojik açıdan yönlendirmek için işlenen ünlü, kanaat önderi, siyasetçi ve aydın suikastlarının, FETÖ'nün tepelenmesinden sonra bıçakla kesilmiş gibi son bulduğunu kaydetti. MHP'li Yalçın, toplu ölümlere yol açan, katliama varan silahlı ve bombalı eylemlerin önünün alındığını, terörle mücadelede elde edilen başarılar sayesinde Türkiye'de hem siyasi hem de sosyolojik anlamda köklü değişiklikler yaşanmaya başlandığını belirtti.

"Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesinde"

Yalçın açıklamasında, "Uluslararası aktörler artık oyunu açık oynamakta, Türkiye'deki yerli iş birlikçileri için adres ve mekân göstermektedir. Türkiye'de meşruiyetini millî iradeden alan toplumsal refleksler ve siyasi birlikteliklerin tezahürlerini tersine çevirme görevi, ne yazık ki CHP'ye verilmiştir. CHP'ye, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak yeni dünya düzeninde yer alma hedefinden Türkiye'yi alıkoymak için, meşru iktidara ve Cumhur İttifakına muhalefet eden siyasi partileri örgütleme rolü biçilmiştir. CHP de, üstlendiği misyon için diğer küçük ve mikroskobik partileri etrafına toplayıp bir zillet koalisyonu oluşturmuştur. Zillet ittifakı, FETÖ'nün başaramadığını, iktidarı bir şekilde devirerek başarmak hevesindedir." görüşünü savundu.

CHP'nin vaktiyle içinde yer aldığı, cumhuriyetin kurucu felsefesinden ve halktan uzaklaştığını savunan Yalçın, "CHP sözcülerinin kelamından dökülen antidemokratik söylemlerin benzerleri, yancısı olan siyasi partilerin yöneticileri tarafından da benzer ifadelerle tekrarlanmaktadır. CHP ve zillet ittifakı, devlet otoritesine ve millet iradesine karşı adım adım yeni bir yapay meşruiyet zemini oluşturma çabası içine girmiştir. Zillet ittifakı ve destekçilerini, toplumsal barışı dinamitleyerek Türkiye'yi bir iç çekişmenin girdabına sürükleme çabasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Millet iradesine dayanmayan, meşruiyeti olmayan, hukuka ve demokrasinin normlarına uymayan hiçbir çabanın; karşılıksız kalmayacağının ve başarıya ulaşamayacağının bilinmesini istiyoruz" düşüncesini dile getirdi.



Perşembe günü MHP Genel Merkezi'nde il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirileceğini bildiren Semih Yalçın, 14 Mart'ta yapılacak 13'üncü Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan kongre sürecinin sonuçlarının değerlendirileceğini ve kurultay için başlatılan hazırlık çalışmalarının üzerinde durulacağını açıkladı. Yalçın, toplantıda ayrıca iç ve dış politikaya dair önemli konu başlıkları yanında koronavirüs salgınıyla mücadele ve ekonomik tedbirler başta olmak üzere Türkiye gündeminde öne çıkan konuların da ele alınacağını kaydederek, "Toplantı vesilesiyle, antidemokratik ve gayrimeşru yöntemleri sıkça dillendirmeye başlayan CHP ve yancılarıyla bilumum müdahaleci ve vesayetçi kafalara caydırıcı bir mesaj verilecektir" dedi.