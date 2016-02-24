MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Kurultaya gidilmeli" dedi, istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, son dönemde parti il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan görevden almalara ilişkin olarak, "Parti içi istikrarsızlığa son verilmesi için olağanüstü kurultaya gidilmeli" dedi. Özdağ, görevinden istifa mektubunu Genel Merkez'e iletti.

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partide yaşanan ağır üzüntü ve derin hayal kırıklığını aşmak, mevcut istikrarsızlığa son vermek için partiyi olağanüstü kurultaya götürmesinin toparlayıcı bir adım olacağını açıkladı.

Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 24. dönem MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de katıldı.

Devlet Bahçeli'nin hizmetlerini tarihin ve ülkücülerin unutmasının mümkün olmadığını söyleyen Özdağ, "Devlet Bahçeli ile ilgili tarihsel gerçek, günlük kızgınlık ve gerginliklerin ötesinde ülkücü hareketin Devlet ağabeyi olduğu ve Devlet ağabeyi olarak da her zaman kalacağıdır" dedi.

Özdağ, Bahçeli'nin MHP'de yaşanan ağır üzüntü ve derin hayal kırıklığını aşmak, mevcut istikrarsızlığa son vermek için artık ülkücülerin çok büyük bir bölümünün olduğu gibi toplumun da beklentisi haline gelen olağanüstü kurultaya partiyi götürmesinin toparlayıcı bir adım olacağını söyledi.

13 il ve 7 ilçe teşkilatı kapandı

MHP, 19 Şubat'ta Denizli, Aksaray, Uşak, Kilis il, Aksaray Merkez ilçeyi, 20 Şubat'ta İstanbul Fatih İlçe Başkanlığını ve 22 Şubat'ta da Elazığ, Bayburt, Samsun, Çorum, Tekirdağ, Kırklareli, Gümüşhane, Tokat il teşkilatları ile Elazığ, Bayburt, Gümüşhane Merkez İlçe teşkilatlarını kapatmıştı. Bugün de, Çanakkale il, Çanakkale Merkez ve Çorum Merkez İlçe teşkilatları kapatıldı. Bir haftada toplam 13 il ve 7 ilçe teşkilatı kapanmış oldu.