MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Andımız' konusunda AKP ile yaşanan fikir ayrılığını değerlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Danıştay'ın Andımız kararına ilişkin AKP ile yaşanan görüş ayrılığını değerlendirdi. “Biz iki ayrı siyasi partiyiz. Fikir ayrılıklarımız tabii ki var" diyen Yalçın, "Bunlar doğaldır. Zaten iki parti arası kimi fikir ihtilafları olmazsa bir anormallik var demekti" dedi.

Alçı, köşesinde Semih Yalçın'ın şu açıklamalarını aktardı:

“Kurultay yenilenmek demek, devamlı yenilenip, tazeleniyoruz”

“Tabii 75 asil üyenin 36’sının yenilenmesi ciddi bir değişikliğe işaret ediyor ancak bu şaşırtıcı değil, bu noktanın altını çizeyim Nagehan Hanım. Biz kurultaylarımızda en az üçte birlik değişikliklere gideriz. Kurultay yenilenmek demek. Devamlı yenilenip, tazeleniyoruz.”

AKP ile ‘Andımız’ konusunda görüş ayrılığına ilişkin açıklama: Farklılıklar Cumhur İttifakı’nı yıkamaz

“Biz iki ayrı siyasi partiyiz Nagehan Hanım. Fikir ayrılıklarımız tabii ki var, mesela sizinle de birçok konuda farklı hatta zıt düşünüyoruz. Bunlar doğaldır. Zaten iki parti arası kimi fikir ihtilafları olmazsa bir anormallik var demekti.”

MHP MYK’da kadın sayısının 5’e düşmesi

“Esasen tahminlerin üzerinde başvuru olmuş ancak arzu edilen yeterlilikte isim bulmakta zorlanmışlar.”

“Cumhur İttifakı altın çağını yaşıyor”

“Bakın biz kurultayımızı yaptık, AK Parti de haftaya yapıyor, artık yeni bir dönem başlıyor. Hem Cumhuriyetimizin 100. Yılına hem de 2023 seçimlerine hazırlık dönemi başlıyor. Kuvvetli siyasi kadrolarla 2023 müreffeh Türkiye hedefine yürüyoruz. Muhalefettekiler ne kadar yıpratmaya çalışırlarsa çalışsınlar Cumhur İttifakı altın çağını yaşıyor Nagehan Hanım."

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