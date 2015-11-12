MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: MHP'de farklı bir iradenin olması söz konusu değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ‘Bahçeli’nin arkasında gizli bir irade olmalı’ diyen MHP’li eski yönetici Nazif Okumuş’a cevap vererek, “MHP'de farklı bir iradenin olması söz konusu değil" dedi.

Kayıt yaptırmak için TBMM’ye gelen Mevlüt Karakaya, 40 milletvekiliyle toplumsal muhalefetin nasıl oluşturulacağının yol ve yöntemleri üzerinde çalıştıklarını bunun dışında MHP'de farklı bir iradenin olmasının söz konusu olmadığını söyledi. 1 Kasım seçim sonuçlarıyla ilgili MHP üzerinde yürütülen bir operasyon iddiasında bulunan Karakaya, “Bugünlerde özellikle son milletvekili seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak MHP üzerinde yürütülen bir operasyon var. Bunu herkes görüyor. Bunu, 'MHP'nin içinde bir irade oldu' biçiminde değerlendirmek doğru değil. Ama dışarından bir iradenin MHP içerisine hakim olması noktasında bir girişim var mı derseniz, olabilir. Etkili olacak mı derseniz, hayır" diye konuştu.

Mevlüt Karakaya, TBMM’de gazetecilerin partinin eski yöneticilerinden Nazif Okumuş’un iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. TBMM'de siyasetin çok yoğun ve sıcak geçeceğine dikkat çeken Karakaya, MHP'nin bu dönem 40 milletvekiliyle temsil imkânı bulduğunu hatırlatarak şöyle ko “Bu yapı içinde özellikle oluşan bir çözüm bloğuna karşı sadece MHP'nin çözüm karşıtı bir parti olması nedeniyle önümüzdeki dönemde toplumsal muhalefetin oluşturulması ve muhalefetin öncülüğünü yapması gibi önemli bir görevi var. Biz o mekanizmanın oluşması üzerinde şu anda çalışıyoruz. MHP olarak bu meclis gündeminde 40 milletvekiliyle toplumsal muhalefeti nasıl oluştururuz onun yol ve yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Onun dışında MHP'de farklı bir iradenin olması söz konusu değil. MHP, Türk milliyetçiliğini siyasi proje haline getirmiş tüm politika ve izlediği strateji ve yol bunun üzerine oluşmuş" diye konuştu.

Bu eleştirinin Nazif Okumuş'dan geldiğinin anımsatılması üzerine Karakaya, Okumuş'un uzun süredir MHP'nin içinde olmadığını söyledi. Bu tür eleştirilerin gelebileceğini dile getiren Karakaya, "Bugünlerde özellikle son milletvekili seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak MHP üzerinde yürütülen bir operasyon var. Bunu herkes görüyor. Bunu, 'MHP'nin içinde bir irade oldu' biçiminde değerlendirmek doğru değil. Ama dışarından bir iradenin MHP içerisine hakim olması noktasında bir girişim var mı derseniz, olabilir. Etkili olacak mı derseniz, hayır" dedi.

Karakaya, MHP içinde bir çatlak yaratılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.