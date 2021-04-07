MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Oral Çalışlar, 12 kötü adamdan birisidir

Bugünkü "Siyasetin yolunu kapatmayalım" başlıklı yazısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 144 emekli amiralin açıklamasının ardından yaptığı "İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir” ifadelerini eleştiren Posta yazarı Oral Çalışlar’a MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'den yanıt geldi.

Çalışlar yazısında Bahçeli’nin söz konusu açıklamasının Türkiye'yi otoriterleşmeye ittiğini belirterek, "Siyasi sorunları siyaset alanında çözmenin yolunu bulalım. Hukuku siyasileştirerek, adalet kavramını zedelemeyelim" ifadelerini kullandı. MHP’li İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından Çalışlar’ı hedef alarak, "Oral Çalışlar, 12 kötü adamdan birisidir" dedi.

"Ona ve türevlerine kalsa bu bir darbe çağrısı değilmiş, hadi oradan"

Özdemir şunları kaydetti:

"Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne kast eden eylem ve söylemler konusunda her zaman ismi baş sıralarda geçen Oral Çalışlar'ın aleni darbe çağrısı yayımlayan emekli amirallerle ilgili 'Siyasetin yolunu kapatmayalım' söyleminde bulunması art niyet sahiplerinin bir örneği. Ona ve türevlerine kalsa bu bir darbe çağrısı değilmiş. Hadi oradan. Meseleyi ifade özgürlüğü olarak tanımlama telaşına düşenlerin zamanlama, içerik ve kapsam itibarıyla malum çağrıyı farklı kılıfa büründürme çabaları beyhudedir. CHP suçüstü yakalanmış, İP debelenmektedir."

"104 emekli amiralin çağrısı bal gibi darbe çağrısıdır"

Emekli amirallerin açıklaması için "ülkenin huzur ve istikrarını hedef alan malum tutum" değerlendirmesinde bulunan Özdemir, açıklamanın ifade özgürlüğü ile tanımlanamayacağını iddia etti. Özdemir paylaşımlarında, "Demokrasinin gereği olarak bunun karşısında durmak siyasetin yolunu kapatmak değildir. Bilakis herkesin, demokratik sınırlar çerçevesinde yerini ve haddini bilmesidir. Kimse meseleyi sulandırmasın. Millete, milli iradeye parmak sallama cüreti taşıyanları meşru göstermeye kalkmasın.104 emekli amiralin çağrısı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Malum bildiri hukuk gaspı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır" ifadelerini kullandı.

"Birilerinin hukukun siyasallaştığı iddiasında bulunmaları içerideki teröristlere yeniden alan açma maksadıdır"

Bahçeli'nin AYM’nin kapatılması ve emekli amirallerin rütbelerinin sökülmesi gerektiği yönündeki beyanlarının Oral Çalışlar'ı ve "türevlerini" rahatsız etmesinin normal olduğunu kaydeden Özdemir şu ifadelerle devam etti:

"Oral Çalışlar, 12 kötü adamdan birisidir. Sayın Genel Başkanımız bu haftaki TBMM Grup Toplantısı’nda AYM başkanının 2009 yılında 12 kötü adamı Polis Akademisi’nde nasıl ağırladığına dikkat çekince ilk ses Oral Çalışlar’dan gelmiştir. Bizim çağrımız Türk Milleti’ni umutlandırır, umutlandırıyor. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünün korunarak daha da gelişmesi yolunda iyi niyet sahibi her çevreye de ümit olur, oluyor. Ancak teröristler, terör seviciler ve Türkiye ile hesaplaşma arzusu güdenler çağrılarımızdan elbette umutsuzluğa kapılır, çaresizlik girdabına hapsolur. Sözde demokrasi havarileri süslü kelimeler ardına sığınarak kendi habis niyetlerini gizleyemezler, "maskeleri" daima düşer. Bu durum kimse için şaşırtıcı değildir. “Siyasetin Yolunu Kapatmayalım” çağrısında bulunan Oral Çalışlar ve türevlerinin bir gün olsun toplumu ve siyaseti terörize edenleri, terör örgütleriyle kol kola yürüyüp, suni ve tabi bağlantılı olanları eleştirdiğine rastlayamazsınız. Çünkü inanmadıkları ama sadece karanlık maksatları için kullandıkları kelimeler ardına sığınarak kötü emellere yol açma vazifesi güderler. Varlık gayelerini adeta bu yola adamışlardır. Sizler kötüsünüz, kalbinizin kiri kaleminizden bu yüzden damlıyor. Hem tarih hem de bugünler herkesin hangi amaçta olduğuna şahittir. Zehir saçan dilleriyle birilerinin hukukun siyasallaştığı iddiasında bulunmaları içerideki teröristlere yeniden alan açma maksadıdır."

Bahçeli ne demişti? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada HDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin usül eksikliği gerekçesiyle iade edilmesini bir kez daha gündeme getirerek "Halen AYM Başkanlığı’nı işgal eden şahsın, geçmişte Polis Akademisi başkanıyken, PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını biz gayet iyi biliyoruz" diye konuşmuştu. TIKLAYIN - Bahçeli: AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılması adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur

Oral Çalışlar, "Siyasetin yolunu kapatmayalım" başlıklı yazısında ne dedi? "Askeri darbelerin mağdur ettiği, militarizmi hiçbir zaman kabullenmemiş, deneyimli bir kişi olarak, amirallerin açıklamasının darbe niyeti içermediğini söyleyebilirim. Bununla birlikte, hafife alınamayacak ölçüde ciddi bir bildiriyle karşı karşıyayız. Bildiri, darbe mesajı içermemesine karşın, dikkate alınması gereken bir tabloyu önümüze koyuyor. Emekli de olsa uzun yıllar askerlik yapmış, amiral rütbesine, kuvvet komutanı rütbesine yükselmiş askerlerin duygularını dile getiriyor. Halkın ezici kesiminin askeri darbelerin karşısında olduğunu düşünüyorum. Bu konuda deneyimli bir halkımız var. Ancak, çok ciddi şikayetlerin, kendini ifade edememe hallerinin, eleştiriyi yutkunarak dile getirmenin sıkıntısı da görülüyor. Bahçeli, bu hükümetin ortağı. Söylediklerinin bir kısmı, kısa sürede kanuna veya uygulamaya dönüşebiliyor. HDP kapatılsın, bir daha onlar gibi düşünenler parti kuramasın! Bildiri yayınlayan emekli amiraller yok edilecek düzeyde cezalandırılsın! Anayasa Mahkemesi kapatılsın, iktidarın emrinde olacak biçimde yeniden açılsın! Hapistekiler çıkmasın, diğerleri de onların yanlarına gönderilsin! Adeta yargıya ve idareye talimat veriyor. Ülkemiz, muhalif siyasi partilere, farklı düşünenlere siyaset yapma alanı bırakmayan bir otoriterleşmeye itiliyor. Bu kadar basınç, toplumda umutsuzluk, çaresizlik ve öfke birikimine yol açıyor. Siyaset yapmak, muhalefet etmek iyice zorlaşıyor. Gelin, emekli amirallerin bildirisini, bir darbe tehdidi olarak değil, toplumdaki huzursuzluğun bir yansıması olarak görelim. Farklı düşünenlerin rahatça kendilerini ifade edebilecekleri bir ortamdan yana olalım. Muhalif partilere suç örgütü muamelesi yapılmasına fırsat vermeyelim. Siyasi sorunları siyaset alanında çözmenin yolunu bulalım. Hukuku siyasileştirerek, adalet kavramını zedelemeyelim. Türkiye ancak demokrasi ile güçlenir, Türkiye ancak çoğulcu bir rejimle içeride ve dışarıda itibarını yükseltir."

İsmail Özdemir'in söz konusu tweetleri şöyle: