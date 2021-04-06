Bahçeli: AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılması adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usul gerekçesiyle iade eden Anayasa Mahkemesi'ni hedef aldı. "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüzdür. Dağda elde edilen stratejik üstünlüğü TBMM'de kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. AYM adil ve hakkaniyetli bir karar vermemiştir" diyen Bahçeli, AYM'nin bir darbe mirası olduğunu ifade ederek, "AYM ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecektir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılması demokrasi sorumluluğudur" dedi.

Bahçeli'nin konuşması sırasında kullandığı, "Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır" ifadeleri dikkati çekti.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında AYM'ye ilişkin şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüzdür. Dağda elde edilen stratejik üstünlüğü TBMM'de kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. AYM adil ve hakkaniyetli bir karar vermemiştir. Mahkeme üyelerine soruyorum bu aziz vatanda bulunmamızın da usul eksikleri var mıdır! Bugün HDP'nin iddianamesini usul eksiklikleri var diyerek gerisin geriye iade eden zevat bir saatliğine de olsa dağda ovada sınır ötesinde hainlerin karşısına çıkabilecek yürekliliği gösterebilecek midir. İddianame kapsamında yok şurası olmamı yok burası eksik kalmış diye Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri bunu gidin de şehit analarına anlatın. Biz millet ne diyorsa ona göre hareket ediyoruz. Biz aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamanın derdindeyiz. HDP'ye zaman kazandıran AYM'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü umursamadığını görüyoruz. Halen AYM başkanlığı makamını işgal eden şahsın geçmişte polis akademisi başkanıyken 1 ağustos 2009 tarihindeki PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını o görevdeyken hangi şaibeli işlere karıştığını biz gayet iyi biliyoruz. O tarihlerde polis akademisinde sözde Kürt çalıştayı düzenleyen şart bugünün AYM başkanıdır. Bu şahsın halkın demokrasi partisi duyarlılığı ihanet le çözülmeye teşneli yeni bir vaka değildir. AYM'nin mevcut hali ile milletimizin vicdanında karşılığı yoktur. Mahkeme başkanının da tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılması demokrasi sorumluluğudur. AYM'nin bir darbe mirası olduğu ortadadır. İsmet İnönü 1954 seçimleri kampanya döneminde ilk mitingi 9 Nisan1954'te Malatya'da yapmış burada AYM ihtiyacına temas etmiştir. 12 Ocak 1959'da toplanan CHP'nin 14. büyük kongresinde yayımlanan ilk hedefler beyannamesinde AYM'nin kurulması hedeflenmiş, 27 Mayıs darbecilerin ilk icraatı da bu hedefi hayata geçirmek olmuştur. AYM ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecektir. Hiç kimse bize durum hatırlatması yapmasın. Biz neyin ne olduğunun farkındayız. Bu nedenle AYM bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından güvenilirliğinden bahsedilemez. Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek mahkeme kurmaya muktedirdir. Buna da hakkı vardır. AYM'nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. "

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