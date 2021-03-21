MHP Genel Başkan Yardımcısı: Genel başkanımızın çağrısı karşılık buldu, Gergerlioğlu Gazi Meclis’ten yatağıyla birlikte atıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gergerlioğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür" çağrısının karşılık bulduğunu belirterek, "Gergerlioğlu Gazi Meclis’ten yatağıyla birlikte atıldı" paylaşımını yaptı.

Gergerlioğlu'nun soyadını yanlış yazan Yönter, "Ö.Faruk Gergeroğlu’nun yeni adresi artık cezaevi...Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu, Gergeroğlu Gazi Meclis’ten yatağıyla birlikte atıldı...Artık yeni koğuşunda ranzaya değil yere serer yatağını... Gergeroğlu, senin neren doğru ki soyadın bile doğru olsun ya da doğru yazılsın...Bizim için her şeyin yanlış...İstersen gerenoğlu olsun yeni soyadın...Senin gibi ucube bir bölücü Liderimize laf edemez...Varlığı yanlış olanın soyadı zaten yanlıştır gergeroğlu... Gerenoğlu’na gereği yapılmış...Ne Mutlu Türk’üm Diyene.." ifadelerini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini "adalet ve hukukun harfiyen uygulanması" olarak nitelendiren MHP lideri, Gergerlioğlu'nun Meclis'te başlattığı eyleme de tepki göstererek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u "göreve çağırdı". Bahçeli dünkü paylaşımında, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" demişti.

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