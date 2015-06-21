MHP Genel Başkan Yardımcısı: Adımızın HDP'yle aynı cümlede kullanılmasını bile zul sayarız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin HDP'nin bulunduğu bir koalisyonda kesinlikle yer almayacağını söyledi. HDP'nin barajı geçme sebebinin "çözüm süreci" olduğunu iddia eden Adan, yazılı bir açıklama yaparak MHP'nin koalisyon ihtimallerini değerlendirdi.



Açıklamada şöyle denildi:

"7 Haziran seçimlerinde milletimiz son derece net mesajlar vermiştir. Fakat ne yazık ki seçim sonrasında ortaya çıkan tabloya ilişkin yapılan birtakım analizlerin anlaşılması ve tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Her şeyden önce kesin olarak bilinmelidir ki; partimiz ile bölücülerin siyasi uzantılarının bırakınız aynı koalisyonda yer almasını, aynı cümle içinde kullanılmasını bile zul sayarız. Bölücülerle bir araya gelmemiz bizim var olma nedenimize, ilkelerimize ve mücadelesini verdiğimiz değerlere terstir.

Kimler Habur'da, Oslo'da, Diyarbakır'da, Dolmabahçe'de bölücülerle kol kola girmişse onlar gitsin HDP ile koalisyon yapsın. Kimler bölücübaşını demokrasi havarisi, barış güvercini ilan ettiyse onlar gitsin HDP ile koalisyon yapsın. Eğer HDP barajı geçtiyse bunun yegane nedeni AKP'nin çözüm süreci altında Türkiye 'nin kardeşliğine verdiği zarardır. Güneydoğu'daki vatandaşlarımızı bölücü örgütün insafına ve tehditlerine teslim etmiş olmasıdır.

AKP, adına çözüm denilen fakat açıkça yıkıma dönüşen bu sürecin mimarı olarak yapıp ettikleriyle yüzleşmelidir. 7 Haziran seçimlerinde milletimiz AKP'ye bu sürecin bittiğini açıkça göstermiştir. Milletimiz AKP'ye 'kendinle yüzleş' demiştir. Milletimiz AKP'ye 'fabrika ayarlarına dön' demiştir. Milletimiz AKP'ye '17-25 Aralık'la, yüce divanla, Sayın Erdoğan'ın hatalarıyla yüzleş' demiştir. Milletimiz AKP'ye 'yolsuzluk ve talanla' yüzleş demiştir.

AKP bu gerçeklerle yüzleşmeden hükümet olamaz ve hükümet kuramaz. AKP'nin iktidar olduğu günden bugüne kadar bölücülerle ve onların siyasi temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler milletimiz tarafından gayet iyi bilinmektedir.



Türkiye'yi uzunca zaman 'akil adam' saçmalığıyla meşgul edenler acaba bugün ne düşünmektedir? Sahi nerede bu akil insanlar? Birkaç sene önce hükümete yağdanlık olsun diye kendilerinin bile inanmadığı sözleri sarf eden, milletin kesesinden otel lobilerinde ahkam kesen, memleketi gezerek AKP'nin sözcülüğüne soyunan bu akiller nerede? Seçimden önce vardılar şimdi neredeler? Acaba dün söylediklerinden pişman mı oldular? Düne kadar hizmet ettikleri sözde çözümden umutlarını kestiler mi?



Yoksa AKP onlara 'misyonunuz bitti, sizleri yeterince kullandık' mesajını mı verdi? Yok mu akillerin içinde 'biz hata yapmışız' diyecek bir tane cesur kişi? Diğer yandan Abant toplantılarında yüksek perdeden konuşan, sonuç bildirgelerinde bölücülere yol gösteren, akademik kariyerlerini bölücü emellerin emrine sunan kişiler nerede? Ne oldu da hem akiller, hem Abantçılar ortadan kayboldular? Onlar nerede bilemeyiz ama Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle, ilkeleriyle, tutarlı görüşleriyle, milletine ve devletine olan tartışılmaz sadakatiyle her zaman burada. Mevcut ortamda ve şartlarda hiç kimse ve hiçbir güç MHP'yi ilkelerinden taviz vermeye zorlayamaz."