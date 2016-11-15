MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi

Başkanlık tartışmalarına ilişkin "Ret oyu vereceğim" çıkışından sonra kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında karar verildi. MHP Merkez Disiplin Kurulu, Özdağ’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.

İlk açıklama

Özdağ, Odatv'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bekliyorduk. Kararı mahkemeye götüreceğiz. Yarın saat 11'de Meclis'te basın toplantısı düzenleyeceğim."

MHP'den açıklama

MHP’den ihraç kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan müzakereler sonucunda gizli oylama-açık tasnif usulü ile oylama ve sayım yapılarak, MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78/4-(c) ve 78/4-(e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden ‘kesin çıkarma’ cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir”

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa teklifinde "Cumhurbaşkanı" tanımı olduğu yönündeki açıklamasına sert tepki göstererek ve "Ülkücüleri böyle mi kandıracaksınız?" ifadelerini kullanmıştı.

Başkanlığa "hayır" diyeceğim demişti

Özdağ, “Başkanlık sistemi Meclis’e gelirse, ben ret oyu vereceğim" dedikten sonra kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

MHP’de ilk çıkış Ümit Özdağ’dan: "Ret oyu vereceğim"

MHP'den yapılan açıklama şöyleydi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, parti üyelik görev ve sorumluluklarını gösteren parti tüzüğümüzün 11. maddesinin ihlâli, yine tüzüğümüzün 78/4-c-e-g maddelerini ihlâl mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir."

Semih Yalçın sinyal vermişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, disipline sevk kararı öncesi belli çevrelerin MHP’nin görüş ve düşüncelerine karşı faaliyetler içine girdiğini, bunu parti içinde yapanlardan birinin ise Ümit Özdağ olduğunu söylemişti. Yalçın'ın ifadeleri şöyleydi:

“Ümit Özdağ’ın parti politikalarının tersine gerek Halk TV’de gerek televizyon ve gazetelerde farklı görüşler beyan ederek parti disiplininin dışına çıkması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Muhtemelen bu davranışlarından dolayı kendisi de disipline sevk edilecektir. Kuvvetle ihtimal sevk edilme ihtimali mevcuttur.”