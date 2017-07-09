MHP: FETÖ'ye destek vermiş siyasetçiler var, niye soruşturma açılmıyor?

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Siyasetçiler içerisinde bu işin içerisine bulaşmış, bu işe ciddi şekilde finansman sağlamış, başka şekillerde yardım yapmış insanlar var. Bunlarla ilgili niye hiç bir soruşturma yapılmıyor” dedi.

MHP Samsun il kongresinde konuşan Erhan Usta, 'FETÖ' ile mücadelenin en etkin şekilde gösterilmesi gerektiğini söyledi. Mücadelenin en sert şekilde yapılmasını isteyen Usta, şunları söyledi:

"FETÖ terör örgütünün ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla FETÖ ile mücadelenin en etkin şekilde sürdürülmesi lazım. Bu mücadele sürdürülürken de elbette alt düzeydeki kişilerle memurlarla kamu görevlileriyle veya alt düzeydeki değişik ortamlardaki kişilerle sürdürülmesi lazım. FETÖ/PDY ile mücadele en sert ve en net şekilde sürdürülmeli. Ancak mağduriyetler de artıyor. Bir yandan onlara da kulak tıkamamak gerekiyor. Artan mağduriyetler var. Bununla ilgili olarak da Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumda üzerimize düşen vazifeleri elbette yapıyoruz.”

"Destek vermiş siyasetçiler var"

'FETÖ'ye destek veren siyasetçiler olduğunu, ancak bunlar hakkında soruşturma yapılmadığını söyleyen Usta, bu konuda da şunları söyledi:

"Şu andaki yapmış olduğumuz değerlendirmeler ile ilgili olarak hiç kimsenin normal şartlarda itirazının olmaması lazım. Ancak bazı siyasiler maalesef üzerine alındı. Bunun nedenini de anlayamadık biz. Çok net olarak şunu ifade etmek istiyorum siyasetçiler içerisinde bu işin içerisine bulaşmış, bu işe ciddi şekilde finansman sağlamış, başka şekillerde yardım yapmış insanlar var. Bunlarla ilgili niye hiç bir soruşturma yapılmıyor? 'Bunları bilmek o kadar mı zor' diye sorduğumuz sorunun maalesef cevabı havada kalıyor. Bu tarafla mücadele yapılmadan alt düzeyde yapılan mücadele FETÖ/PDY'nin ekmeğine yağ sürüyor ve bu mücadelenin meşruiyetini kaybetme ihtimali var. Biz, bu riskten dolayı bunun üzerinde duruyoruz. Bu mücadele en sert şekilde en uygun şekilde sürdürülebilmesi için siyasi boyutunun da bir an evvel yapılması ve başlatılması lazım."